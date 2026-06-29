Grand Theft Auto 6 может изменить главное правило консольных релизов Rockstar - ждите 60 FPS

Похоже, ожидания игроков относительно производительности Grand Theft Auto VI на консолях нового поколения могут оправдаться. По информации польского журналиста и инсайдера Бориса Неспеляка, Rockstar Games активно работает над режимом с частотой 60 кадров в секунду для PlayStation 5 и Xbox Series X. Однако окончательное решение пока не принято — есть вероятность, что этот режим появится уже после релиза.
Информацией Неспеляк поделился в подкасте Rock i Borys, отметив, что сведения получены от одного источника, близкого к Rockstar. По его словам, сейчас для PS5, PS5 Pro и Xbox Series X готовятся два графических режима: стандартный с акцентом на качество изображения при 30 FPS и производительный с целевыми 60 FPS.
При этом с Xbox Series S ситуация остается сложнее. По имеющимся данным, младшая консоль Microsoft пока рассматривается только для режима в 30 кадров в секунду. Тем не менее разработчики продолжают искать способы улучшить производительность совместно с инженерами Microsoft, поэтому окончательный вариант еще не определен.
Главная причина отсутствия официального анонса, как утверждает инсайдер, заключается в том, что Rockstar пока не уверена, удастся ли добиться стабильных 60 FPS к моменту выхода игры. Если оптимизация займет больше времени, производительный режим могут выпустить в одном из первых крупных обновлений после релиза.
Для студии это стало бы заметным шагом вперед. Исторически новые проекты Rockstar на консолях запускались только с частотой 30 кадров в секунду, а добиться в GTA VI вдвое более высокой производительности при сохранении высокого уровня графики станет одной из самых сложных технических задач в истории компании.
Стоит учитывать, что речь пока идет исключительно о слухах. Несмотря на хорошую репутацию источника, сама Rockstar Games эту информацию не подтверждала.
2001 — 30 fps
2026 — 30 fps
ура
2026, частота 120-144 воспринимается уже как естество ( при 90-100 и ниже начинаешь замечать ухудшение плавности, рывки и т.д. )...
Консоли : ждите 60 ( пока что слух, но преподносят это как взрывной ).
Консоли походу эт apple в мире игровых девайсов : лет через 3-5-10 лет после того как остальные производители на это перешли, они "о-уау пора добавить это как супер-новинку"?
вы главное пред заказывайте)))