Grand Theft Auto 6 может изменить главное правило консольных релизов Rockstar - ждите 60 FPS

Похоже, ожидания игроков относительно производительности Grand Theft Auto VI на консолях нового поколения могут оправдаться. По информации польского журналиста и инсайдера Бориса Неспеляка, Rockstar Games активно работает над режимом с частотой 60 кадров в секунду для PlayStation 5 и Xbox Series X. Однако окончательное решение пока не принято — есть вероятность, что этот режим появится уже после релиза.

Информацией Неспеляк поделился в подкасте Rock i Borys, отметив, что сведения получены от одного источника, близкого к Rockstar. По его словам, сейчас для PS5, PS5 Pro и Xbox Series X готовятся два графических режима: стандартный с акцентом на качество изображения при 30 FPS и производительный с целевыми 60 FPS.

При этом с Xbox Series S ситуация остается сложнее. По имеющимся данным, младшая консоль Microsoft пока рассматривается только для режима в 30 кадров в секунду. Тем не менее разработчики продолжают искать способы улучшить производительность совместно с инженерами Microsoft, поэтому окончательный вариант еще не определен.

Главная причина отсутствия официального анонса, как утверждает инсайдер, заключается в том, что Rockstar пока не уверена, удастся ли добиться стабильных 60 FPS к моменту выхода игры. Если оптимизация займет больше времени, производительный режим могут выпустить в одном из первых крупных обновлений после релиза.

Для студии это стало бы заметным шагом вперед. Исторически новые проекты Rockstar на консолях запускались только с частотой 30 кадров в секунду, а добиться в GTA VI вдвое более высокой производительности при сохранении высокого уровня графики станет одной из самых сложных технических задач в истории компании.

Стоит учитывать, что речь пока идет исключительно о слухах. Несмотря на хорошую репутацию источника, сама Rockstar Games эту информацию не подтверждала.