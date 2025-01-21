Grand Theft Auto 6 может получить новый трейлер 30 января

Rockstar Games продолжают работу над горячо ожидаемой Grand Theft Auto 6, релиз которой, несмотря на все слухи, по-прежнему запланирован на осень 2025 года. Однако разработчики не спешат раскрывать подробности об игре, а с момента выпуска первого трейлера прошел уже целый год. Фанаты считают, что вскоре разработчики опубликуют еще один ролик.

Таинственный пост от Rockstar

GTA6Plus обнаружил, что новый трейлер GTA 6 могут показать уже 30 января 2025 года. В качестве доказательства пользователь привел один из постов Rockstar, где разработчики объявили о бонусном автомобиле для подписчиков GTA+. На скриншоте можно заметить контейнер с числами, и, как считают фанаты, если их сложить, получится дата выхода следующего трейлера игры.

Кроме того, поклонники напоминают, что Rockstar обычно делает важные анонсы, касающиеся своих крупных игр, по четвергам. Так было с Grand Theft Auto 5, дата выхода которой была объявлена 31 января 2013 года, и с Red Dead Redemption 2, получившей дату релиза 1 февраля 2018 года — оба анонса также пришлись на четверг.

Таким образом, фанаты студии всерьез думают, что точная дата выхода криминального боевика будет объявлена уже совсем скоро.

Другие фанатские теории

Тем не менее, это далеко не первый случай, когда фанаты Rockstar пытаются отыскать подсказки о GTA 6 и других проектах студии в каждом тизере компании. До этого геймеры пытались угадать дату появления нового трейлера по фазам луны или пулевым отверстиям на обложке игры, но эти попытки ни к чему не привели.

В сети также ходят слухи, что Grand Theft Auto 6 может стоить порядка 100 долларов. Это, в теории, может подтолкнуть издателей к повышению стоимости стандартных изданий и вывести игровую индустрию из стагнации.

Тем временем Grand Theft Auto 5 и Red Dead Redemption 2 по-прежнему пользуются высоким спросом у игроков. Проекты Rockstar в декабре вновь побили рекорды по продажам, несмотря на то, что с момента релиза последней крупной игры от студии прошло уже более семи лет.