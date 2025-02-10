Grand Theft Auto 6 может потерять 40% продаж из-за отсутствия релиза на ПК

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник заявил, что Grand Theft Auto 6 на старте потеряет значительную часть потенциальных продаж из-за отсутствия версии для ПК. По его словам, релиз на этой платформе традиционно приносит более 40% прибыли от мультиплатформенных игр.

С другой стороны, запуск только на PlayStation 5 и Xbox Series X и S, скорее всего, выведет продажи консолей из нынешнего спада. Зельник считает, что именно это и произойдет в этом году с выходом не только GTA VI, но и других игр.

Игра выйдет осенью 2025 года, но возможны задержки из-за амбициозного масштаба проекта.