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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 1 938 оценок

Grand Theft Auto 6 может потерять 40% продаж из-за отсутствия релиза на ПК

butcher69
Новости

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник заявил, что Grand Theft Auto 6 на старте потеряет значительную часть потенциальных продаж из-за отсутствия версии для ПК. По его словам, релиз на этой платформе традиционно приносит более 40% прибыли от мультиплатформенных игр.

С другой стороны, запуск только на PlayStation 5 и Xbox Series X и S, скорее всего, выведет продажи консолей из нынешнего спада. Зельник считает, что именно это и произойдет в этом году с выходом не только GTA VI, но и других игр.

Игра выйдет осенью 2025 года, но возможны задержки из-за амбициозного масштаба проекта.

15
68
Комментарии: 68
Ваш комментарий
Legend_of_the_Hero

Это не так работает. Сначала продадут консольщикам. А потом консольщики купят её ещё раз, но только уже ПК.

25
-zotik-

так и поступлю)

-12
SERGEY-SP -zotik-

если доживём до пк релиза))

1
PersonalBarnabas

С чего ты решил?
Прям всем нужен онлайн (нет) а поиграть ещё можно либо пиратку (если такая будет) офку, или подождать жирную скидку. Схема конечно рассчитана на то что ты описал, но не до такой степени что это того стоит. ДА и в целом как много народу захочет пройти по второму разу и тд, много факторов. А если они онлайн разъединят то в двойне бесполезная затея

-1
Legend_of_the_Hero PersonalBarnabas

Я пару людей знаю. Один вообще мне сказал, что купит за $100 на PS5 и за $100 на ПК. Хотя у самого ипотека. GTA это всё для него.

3
Роман Лавров

да, так и есть. Сначала на плойке поиграю, потом на ПК для сравнения

0
ArexSOnk

Прибедняется. Стратегия продаж рокстар и тейк-ту давно уже всем известна. Сначала продать на консоли, потом продать на пк, потом продать ремастеры на консолях следующего поколения. И покупателями чаще всего являются одни и те же геймеры.

8
-zotik-
0
MNM 1985
6
ZNGRU

Да пофиг - дождемся на ПК.
Консольный бета-тест по сути.

4
kotasha

С учётом так долго игру делают могли и пк версию уже выпустить.

2
Аристов--Черный

- "Без одного переднего колеса, у нашей гружённой плитами фуры больше шансов попасть в аварию."

- "Так зачем ездить без одного колеса?"

- "Так меньше шансов проколоть колесо."

2
Moorchik

Странное умозаключение. Это их постоянная практика, выпуск сначала на консоли, потом уже на ПК и никогда это их не парило. И тут хоба, оказывается, что через такую схему они теряют потенциальных покупателей, кто бы мог подумать. Ну, с добрым утром, чо.

2
Zantetsu

Что значит "потерять"7
НЕДОБРАТЬ может, а не "потерять".

1
Demin196

Какой то абсурдный пост по моему, она в любом случае выйдет на пк и найдет своих игроков... Причем я думаю она гораздо быстрее выйдет на пк чем предыдущие части.

1
JohnTornton Demin196

так понимаешь, инвесторам и тп деньги нужны прямо сейчас и здесь
а не через 10 лет
или ты зарплаты людям дальше, чем платишь будешь? сам на что жить будешь?

0
FlyRazer

Так ни разу и не купил оф.лицензию ни одной GTA, но во все спокойно поиграл, включая онлайн. ¯\_ (ツ)_/¯
Когда собралась пачка товарищей просто взяли за 100р нулевые аккаунты, прошли все ограбления и забыли.
С 6 частью поступим ровно так же. И нет, мы не заядлые "пираты", многие игры, которые нравятся мы спокойно покупаем даже не смотря на региональные ограничения. Но только когда время релиза в стиме (именно в нем, а не егс/юплей и т.д) совпадает с желанием в конкретную игру поиграть. Собственно, наверно поэтому с 5 и 6 GTA такая традиция и образовалась.
Понятно что от пары-тройки игроков не купивших игру им вообще ни жарко ни холодно, зато не жалеем о потраченных шекелях за хайп) Вот KCD 1-2 купил без капли сомнений и наслаждаюсь уже почти неделю неспешным прохождением, уже каждая копейка окупилась.

1
Mark500

KCD 2 к сожалению в моей стране недоступен для покупки. Поэтому только пиратку.

2
Freund Benno

KCD 1-2 душнина деревянная, я тоже купил, каждую на релизе, зачем я это купил?

0
FlyRazer Mark500

дак gta6 если выйдет до окончания "вражды" тоже не будет доступна)

0
FlyRazer Freund Benno

на вкус и цвет... я тащусь от 2, 1 немного оптимизацией

0
Dark1994 Mark500

Ключи есть на площадках для ру региона)

0
Stasonich_spb

Аналитика от бубутчера69😅

1
AlexVurhis
Grand Theft Auto 6 может потерять 40% продаж из-за отсутствия релиза на ПК

ну как выпустит, так вернет обратно, еще и с излишком.

1
JohnTornton

да бред полный
гта всегда сначала на консолях продавалась и продавалась прекрасно

или это он заявил, чтобы оправдать цену в 100+ баксов?

1
Ahnx

Есть шанс, что пользователи ПК и не захотят эту игру, когда увидят, что вышло на консоли.

1
WHisKY Del

Им явно босы консолей заносят, какой нибудь договорчик с баблишком. Сколько будет куплено консолей только из-за выоха гта6? - Много.

0
JohnTornton

миллиард консолей купят? филя точно такую чушь ляпнет

чел, им платят за эксклюзивность, это не секрет. тока полный аут будет отказываться от денег на разработку и тп взамен чему всего лишь эксклюзивность дать
или по твоему деньги из воздуха берутся на разработку?

0
Геральт Батькович

Какое дело Зельнику до продаж консолей?

0
Лидер 666 Racist

может потому что за эксклюзивность ему отстёгивают такие суммы, которые покрывают любые потери с пк рынка?))))

0
Kolyambus

Играть в ГТА на консоле, такой себе мазахизм.

0
Лидер 666 Racist

сказал чел 2009 регистрации, ты вообще вкурсе что все игры от 3 лица офигенно играются на геймпаде, особенно гта и rdr которые всегда выходят на консоли и никто не жаловался не разу что кому-то не удобно, наоборот в такие игры на мыши клаве играть, это ужас, клаво мышь идеальна только для шутеров от 1 лица / стратегий

0
пекабир

как обычно портанут с выходом новых кинцолей со всеми патчами

0
MunchkiN 616

куда денутся потанцевальные покупатели если не купят игру на консоли или не купят потом игру на пк? прйдут на ютубе только если вместо того что самим поиграть. если говорить про старт продаж - может что то они и потеряют тк пк игроки будут ждать игру на белокаменной платформе.

0
Лидер 666 Racist

все те кто проходят игры на ютубе, не являются геймерами, и автоматом не платежная аудитория и никакого отношения не имеют к игровой индустрии , но при этом на форуме вставляют везде свои 5 копеек, это смешно мягко говоря.

0
Vad Pvn

я думаю все 60 и больше, все китайцы на ПК сидят им накуй ненужны эти богамерские костыли для телика...)))

-1
JohnTornton

прям зуб даёшь, что все китайцы? вернее не так, прям все свои зубы даёшь?
или типикл балабол из ынтырнетика?

0
My life is a game

вот вот, обидно вообще хочу отдать им бабки за пк версию игры, а они через год приходи говорят
если боятся слива или что то там еще или какой то страх перед пиратством - есть денуво + онлайн защита + архан

-2
Andrey Wealson

Покупать ради одной игры старую плойку, когда выходят новые карточки - такой себе стратегический ход.

На ПС в этом году много годноты выйдет и будет во что поиграть, так что такая стратегия скорее
всего сыграет против рынка.

-2
agula98

Ну ты всех по себе не равняй, у кого есть деньги без проблем купят себе консоль ради одной гта, а потом перепройдут как выйдет на компе. О каких новых картах ты речь ведёшь тоже непонятно, если для тебя проблема консоль взять и пройти сразу на релизе, что уж говорить о новых картах за 200+ тысяч

1
Andrey Wealson agula98

дело не в новых картах, а в старых.. на них цены будут падать после выхода новых.

а тех, кто сорит деньгами я вообще в пример и не беру.. срать на них.. я рассматриваю среднего потребителя.. для которого плойка это скорее как ретроавтомобиль выходного дня. А комп, рабочая незаменимая лошадка.

Да даже просто, ни один человек в здравом уме не станет покупать плойку ради ГТА 6.. это же безумие.

0
JohnTornton Andrey Wealson

ага, сильно упали цены на 30ую серию? да там 40ая всё ещё в 100к+
если мы о нормаьных картах, а не о затычках на 3 года типа XX70ti и ниже

1
Пират_В_Законе

Ничего не потеряет, всегда игры этой серии сначала на консолях выходили. Скорее продажи консолей вырастут поближе к релизу, стараниями тех людей кто не хочет на ютубе играть.

-3
kotasha

Ты хоть статью то читал ? Консолей раза в два меньше чем было с выходом GTA V, в конце 13 года они все сливки собрали в конце поколения.

-2
JohnTornton kotasha

ага, и в 2013 вышла пс4
на ней скока продавалось гта? сотня тысяч? меньше?
что за чушь ты несёшь

на пс3 они выкакали кусок кала, который не работал тогда лишь бы успеть срубить бабок дважды. с пс3 и с пс4
тут будут делать также

-1
prowkan
всегда игры этой серии сначала на консолях выходили.

Нет. Первые две части выходили на ПК одновременно с консолями. А потом Rockstar стала конторой лиц нетрадиционной ориентации.

0
BewitchingBaron
Grand Theft Auto 6 может потерять 40% продаж из-за отсутствия релиза на ПК

ну да, на убогих приставочниках много не заработаешь.

-5
JohnTornton

ага, дрогое дело нищуки ПКшники, что вечно ноют о ценах на игры, меняют регионы, чтобы подешевле купить, так как не могут позволить себе в своём регионе покупать, другие вовсе пиратят
и так далее

1
-zotik-

ничего не потеряет

-7
darkboteuh

Ну ты то явно лучше знаешь чем Ген-Take Two

0
K0t Felix darkboteuh

Дык в тут и знать нечего. Пятая часть вышла в 2013? на бокс 360 и PS3. Роки что-то потеряли? Нет. В 2014 вышла на PS4. Че то потеряли? Нет. В 2015 вышла на королевскую платформу. Потеряли? Правильно, нет

2
-zotik- darkboteuh

открою тайну. Если изначально ничего не было запланировано то и потерь не будет или ты из тех кто верил релиз гта на 3х платформах? ну тогда носик поищи красненький под стол наверно закатился. 20 лет идут традицией и тут решили сменить курс))) лан посмеялись и хватит, теперь серьёзно, не лучше знаю, а знал что так будет. вот если бы бы был анонс на пк и потом отменили его, это да многие бы предзаказы отменили и то навряд ли. ГенДир хапанул лавешек от сони и майков за экс так что игра полюбас уже окупилась, а когда откроют предзаказы то я вообще молчу какие цифры будут. Плюс выше я написал что я и на пк куплю, т.е у меня будет 2 копии куплены, а значит они у же не в минусе на пк)

-6
JohnTornton darkboteuh

у главы тейк-ту игры не окупаются по цене в 70 баксов, с его слов. и он мечтает 100 баксов сделать цену.
ему же виднее да? а может он просто балабол?

0
JohnTornton K0t Felix

пс4 вышла в 2013

0
yariko ookami

На калькуляторе 100% брать игру не буду. На ПК посмотрю по обстоятельствам.

-9
Pahant0Ss

Ну и правильно, твой калькулятор с коре2дуо и не потянет даже главное меню, да и GTA 6 будет дороже всего твоего калькулятора вместе с монитором и переферией.

0