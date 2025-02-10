Grand Theft Auto 6 может потерять 40% продаж из-за отсутствия релиза на ПК

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник заявил, что Grand Theft Auto 6 на старте потеряет значительную часть потенциальных продаж из-за отсутствия версии для ПК. По его словам, релиз на этой платформе традиционно приносит более 40% прибыли от мультиплатформенных игр.
С другой стороны, запуск только на PlayStation 5 и Xbox Series X и S, скорее всего, выведет продажи консолей из нынешнего спада. Зельник считает, что именно это и произойдет в этом году с выходом не только GTA VI, но и других игр.
Игра выйдет осенью 2025 года, но возможны задержки из-за амбициозного масштаба проекта.
Это не так работает. Сначала продадут консольщикам. А потом консольщики купят её ещё раз, но только уже ПК.
так и поступлю)
если доживём до пк релиза))
С чего ты решил?
Прям всем нужен онлайн (нет) а поиграть ещё можно либо пиратку (если такая будет) офку, или подождать жирную скидку. Схема конечно рассчитана на то что ты описал, но не до такой степени что это того стоит. ДА и в целом как много народу захочет пройти по второму разу и тд, много факторов. А если они онлайн разъединят то в двойне бесполезная затея
Я пару людей знаю. Один вообще мне сказал, что купит за $100 на PS5 и за $100 на ПК. Хотя у самого ипотека. GTA это всё для него.
да, так и есть. Сначала на плойке поиграю, потом на ПК для сравнения
Прибедняется. Стратегия продаж рокстар и тейк-ту давно уже всем известна. Сначала продать на консоли, потом продать на пк, потом продать ремастеры на консолях следующего поколения. И покупателями чаще всего являются одни и те же геймеры.
Да пофиг - дождемся на ПК.
Консольный бета-тест по сути.
С учётом так долго игру делают могли и пк версию уже выпустить.
- "Без одного переднего колеса, у нашей гружённой плитами фуры больше шансов попасть в аварию."
- "Так зачем ездить без одного колеса?"
- "Так меньше шансов проколоть колесо."
Странное умозаключение. Это их постоянная практика, выпуск сначала на консоли, потом уже на ПК и никогда это их не парило. И тут хоба, оказывается, что через такую схему они теряют потенциальных покупателей, кто бы мог подумать. Ну, с добрым утром, чо.
Что значит "потерять"7
НЕДОБРАТЬ может, а не "потерять".
Какой то абсурдный пост по моему, она в любом случае выйдет на пк и найдет своих игроков... Причем я думаю она гораздо быстрее выйдет на пк чем предыдущие части.
так понимаешь, инвесторам и тп деньги нужны прямо сейчас и здесь
а не через 10 лет
или ты зарплаты людям дальше, чем платишь будешь? сам на что жить будешь?
Так ни разу и не купил оф.лицензию ни одной GTA, но во все спокойно поиграл, включая онлайн. ¯\_ (ツ)_/¯
Когда собралась пачка товарищей просто взяли за 100р нулевые аккаунты, прошли все ограбления и забыли.
С 6 частью поступим ровно так же. И нет, мы не заядлые "пираты", многие игры, которые нравятся мы спокойно покупаем даже не смотря на региональные ограничения. Но только когда время релиза в стиме (именно в нем, а не егс/юплей и т.д) совпадает с желанием в конкретную игру поиграть. Собственно, наверно поэтому с 5 и 6 GTA такая традиция и образовалась.
Понятно что от пары-тройки игроков не купивших игру им вообще ни жарко ни холодно, зато не жалеем о потраченных шекелях за хайп) Вот KCD 1-2 купил без капли сомнений и наслаждаюсь уже почти неделю неспешным прохождением, уже каждая копейка окупилась.
KCD 2 к сожалению в моей стране недоступен для покупки. Поэтому только пиратку.
KCD 1-2 душнина деревянная, я тоже купил, каждую на релизе, зачем я это купил?
дак gta6 если выйдет до окончания "вражды" тоже не будет доступна)
на вкус и цвет... я тащусь от 2, 1 немного оптимизацией
Ключи есть на площадках для ру региона)
Аналитика от бубутчера69😅
ну как выпустит, так вернет обратно, еще и с излишком.
да бред полный
гта всегда сначала на консолях продавалась и продавалась прекрасно
или это он заявил, чтобы оправдать цену в 100+ баксов?
Есть шанс, что пользователи ПК и не захотят эту игру, когда увидят, что вышло на консоли.
Им явно босы консолей заносят, какой нибудь договорчик с баблишком. Сколько будет куплено консолей только из-за выоха гта6? - Много.
миллиард консолей купят? филя точно такую чушь ляпнет
чел, им платят за эксклюзивность, это не секрет. тока полный аут будет отказываться от денег на разработку и тп взамен чему всего лишь эксклюзивность дать
или по твоему деньги из воздуха берутся на разработку?
Какое дело Зельнику до продаж консолей?
может потому что за эксклюзивность ему отстёгивают такие суммы, которые покрывают любые потери с пк рынка?))))
Играть в ГТА на консоле, такой себе мазахизм.
сказал чел 2009 регистрации, ты вообще вкурсе что все игры от 3 лица офигенно играются на геймпаде, особенно гта и rdr которые всегда выходят на консоли и никто не жаловался не разу что кому-то не удобно, наоборот в такие игры на мыши клаве играть, это ужас, клаво мышь идеальна только для шутеров от 1 лица / стратегий
как обычно портанут с выходом новых кинцолей со всеми патчами
куда денутся потанцевальные покупатели если не купят игру на консоли или не купят потом игру на пк? прйдут на ютубе только если вместо того что самим поиграть. если говорить про старт продаж - может что то они и потеряют тк пк игроки будут ждать игру на белокаменной платформе.
все те кто проходят игры на ютубе, не являются геймерами, и автоматом не платежная аудитория и никакого отношения не имеют к игровой индустрии , но при этом на форуме вставляют везде свои 5 копеек, это смешно мягко говоря.
я думаю все 60 и больше, все китайцы на ПК сидят им накуй ненужны эти богамерские костыли для телика...)))
прям зуб даёшь, что все китайцы? вернее не так, прям все свои зубы даёшь?
или типикл балабол из ынтырнетика?
вот вот, обидно вообще хочу отдать им бабки за пк версию игры, а они через год приходи говорят
если боятся слива или что то там еще или какой то страх перед пиратством - есть денуво + онлайн защита + архан
Покупать ради одной игры старую плойку, когда выходят новые карточки - такой себе стратегический ход.
На ПС в этом году много годноты выйдет и будет во что поиграть, так что такая стратегия скорее
всего сыграет против рынка.
Ну ты всех по себе не равняй, у кого есть деньги без проблем купят себе консоль ради одной гта, а потом перепройдут как выйдет на компе. О каких новых картах ты речь ведёшь тоже непонятно, если для тебя проблема консоль взять и пройти сразу на релизе, что уж говорить о новых картах за 200+ тысяч
дело не в новых картах, а в старых.. на них цены будут падать после выхода новых.
а тех, кто сорит деньгами я вообще в пример и не беру.. срать на них.. я рассматриваю среднего потребителя.. для которого плойка это скорее как ретроавтомобиль выходного дня. А комп, рабочая незаменимая лошадка.
Да даже просто, ни один человек в здравом уме не станет покупать плойку ради ГТА 6.. это же безумие.
ага, сильно упали цены на 30ую серию? да там 40ая всё ещё в 100к+
если мы о нормаьных картах, а не о затычках на 3 года типа XX70ti и ниже
Ничего не потеряет, всегда игры этой серии сначала на консолях выходили. Скорее продажи консолей вырастут поближе к релизу, стараниями тех людей кто не хочет на ютубе играть.
Ты хоть статью то читал ? Консолей раза в два меньше чем было с выходом GTA V, в конце 13 года они все сливки собрали в конце поколения.
ага, и в 2013 вышла пс4
на ней скока продавалось гта? сотня тысяч? меньше?
что за чушь ты несёшь
на пс3 они выкакали кусок кала, который не работал тогда лишь бы успеть срубить бабок дважды. с пс3 и с пс4
тут будут делать также
Нет. Первые две части выходили на ПК одновременно с консолями. А потом Rockstar стала конторой лиц нетрадиционной ориентации.
ну да, на убогих приставочниках много не заработаешь.
ага, дрогое дело нищуки ПКшники, что вечно ноют о ценах на игры, меняют регионы, чтобы подешевле купить, так как не могут позволить себе в своём регионе покупать, другие вовсе пиратят
и так далее
ничего не потеряет
Ну ты то явно лучше знаешь чем Ген-Take Two
Дык в тут и знать нечего. Пятая часть вышла в 2013? на бокс 360 и PS3. Роки что-то потеряли? Нет. В 2014 вышла на PS4. Че то потеряли? Нет. В 2015 вышла на королевскую платформу. Потеряли? Правильно, нет
открою тайну. Если изначально ничего не было запланировано то и потерь не будет или ты из тех кто верил релиз гта на 3х платформах? ну тогда носик поищи красненький под стол наверно закатился. 20 лет идут традицией и тут решили сменить курс))) лан посмеялись и хватит, теперь серьёзно, не лучше знаю, а знал что так будет. вот если бы бы был анонс на пк и потом отменили его, это да многие бы предзаказы отменили и то навряд ли. ГенДир хапанул лавешек от сони и майков за экс так что игра полюбас уже окупилась, а когда откроют предзаказы то я вообще молчу какие цифры будут. Плюс выше я написал что я и на пк куплю, т.е у меня будет 2 копии куплены, а значит они у же не в минусе на пк)
у главы тейк-ту игры не окупаются по цене в 70 баксов, с его слов. и он мечтает 100 баксов сделать цену.
ему же виднее да? а может он просто балабол?
пс4 вышла в 2013
На калькуляторе 100% брать игру не буду. На ПК посмотрю по обстоятельствам.
Ну и правильно, твой калькулятор с коре2дуо и не потянет даже главное меню, да и GTA 6 будет дороже всего твоего калькулятора вместе с монитором и переферией.