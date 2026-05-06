Grand Theft Auto 6 может разойтись тиражом до 45 миллионов копий на PS5 за первую неделю

Ожидания вокруг Grand Theft Auto VI продолжают расти, и теперь к обсуждению подключаются представители индустрии. По мнению одного из руководителей издательского направления студии Larian, новая часть серии способна показать беспрецедентные результаты уже в первые дни после релиза.
Он предполагает, что игра может охватить до половины всех владельцев PlayStation 5 всего за неделю. С учётом текущей базы консоли это означает потенциальные продажи на уровне около 45 миллионов копий — цифра, которая выглядит почти недостижимой для большинства проектов.
В качестве ориентира приводится успех Mario Kart на Nintendo Switch — игры, которая стала практически обязательной покупкой для владельцев консоли. По аналогии, GTA 6 может занять такую же роль для аудитории PlayStation.
При этом даже внутри индустрии признают, что рынок изменился. Поведение игроков стало менее предсказуемым, а конкуренция усилилась за счёт подписочных сервисов и большого выбора игр. К тому же стоимость новых релизов и экономическая ситуация могут повлиять на темпы продаж.
конечно. это игра которая двигает игровую индустрию вперед. гта по сути это ядро и главный катализатор в игровой индустрии, все разработчики планеты черпают вдохновение от них и берут мотивацию. Гта - это солнце в игровой индустрии. Так что Гта впервый год заработает свыше триллиарда
мне кажется что ГТА 6 купит каждый владелец плойки и иксбокса- иначе зачем ваще нужна консоль, как не для пускай и временных, но экзов такого уровня
GTA 6 станет пиковой игрой, напичканной разными деталями.
На ютубе помимо тысяч видеороликов про детали будут так же популярны моды на летающего супермена, цунами, человека паука, халка, железного человека и так далее.
Нас ждут незабываемые годы контента по жетеа 6. Скипнуть это так просто не удастся, нам всем (кто интересуется играми и смотрит видосы по ним на ютубе) будут всплывать время от времени видосики по жетеа 6.
Так же стоит отметить невероятную идею выкупить FiveMP видать, для реализации своих рп серверов.
Представляете масштаб? Открытие рп сервера, залетают игроки, дома, бизы на ауках, влетают шейхи и делаюи шестизначные ставки на бизнесы, потом, мы устраиваемся в эти бизнесы (таксопарки, магазинчики 24/7, офисы) и как в реальной жизни, работаем на богатых дядей, это же круто, разве нет?
Вилами по воде писано.
45 миллионов копий в секунду! так о чем новость?