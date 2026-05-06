Grand Theft Auto 6 может разойтись тиражом до 45 миллионов копий на PS5 за первую неделю

Ожидания вокруг Grand Theft Auto VI продолжают расти, и теперь к обсуждению подключаются представители индустрии. По мнению одного из руководителей издательского направления студии Larian, новая часть серии способна показать беспрецедентные результаты уже в первые дни после релиза.

Он предполагает, что игра может охватить до половины всех владельцев PlayStation 5 всего за неделю. С учётом текущей базы консоли это означает потенциальные продажи на уровне около 45 миллионов копий — цифра, которая выглядит почти недостижимой для большинства проектов.

В качестве ориентира приводится успех Mario Kart на Nintendo Switch — игры, которая стала практически обязательной покупкой для владельцев консоли. По аналогии, GTA 6 может занять такую же роль для аудитории PlayStation.

При этом даже внутри индустрии признают, что рынок изменился. Поведение игроков стало менее предсказуемым, а конкуренция усилилась за счёт подписочных сервисов и большого выбора игр. К тому же стоимость новых релизов и экономическая ситуация могут повлиять на темпы продаж.