Grand Theft Auto 6 назвали одним из "лучших фильмов" 2026 года - игра обошла даже "Человека-паука: Новый день"

Достаточно короткая демонстрация геймплея ожидаемой Grand Theft Auto 6, вышедшая в Netflix под, неожиданно покорила фанатов кино. Пользователи популярного сервиса для киноманов Letterboxd начали массово оценивать расширенный геймплей как полноценный короткометражный фильм, благодаря чему проект Rockstar Games ворвался в топы рейтингов картин за 2026 год.

На данный момент средний балл последнего ролика по GTA 6 составляет 4,2 звезды из 5 возможных на основе более чем 32 тысяч отзывов. Этот результат позволил демонстрации занять 34-е место в списке лучших релизов 2026 года на платформе. Игровой показ сумел обойти даже крупные голливудские блокбастеры, включая фильм «Человек-паук: Новый день», чей рейтинг остановился на отметке 4,1 балла, а также картину «Приглашение» с Сетом Рогеном и другие новинки.

В своих рецензиях пользователивосхищаются режиссурой, детализацией ночного мегаполиса и химией между главными героями:

Посмотрел эти 26 минут геймплея GTA 6 на Netflix, и это выглядит потрясающе. Джейсон и Люсия — великолепный дуэт, за который приятно играть, а Люсия уже становится настоящей иконой. Город выглядит невероятно красиво.



Вы меня вообще не увидите на Letterboxd минимум три недели после релиза этой игры!

— пишут пользователи.

Многие киноманы подошли к оценкам с юмором, разбирая демонстрацию игры по строгим канонам классического кинематографа. В ироничных комментариях зрители «жалуются», что у фильма «слишком рваный монтаж и сюжет больше похож на трейлер», но при этом сходятся во мнении, что визуальная составляющая и сам игровой процесс выглядят монументально.

Повышенное внимание к дуэту протагонистов порождает и другие вирусные обсуждения — напомним, ранее мы сообщали о том, что женщины в социальных сетях запрещают мужчинам играть в GTA 6 из-за Люсии и откровенных сцен.

Официальный релиз Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября 2026 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а позднее проект планируют выпустить и на ПК.