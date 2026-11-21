Выход Grand Theft Auto 6, прервавший 13-летний перерыв в основной серии Rockstar Games, стал крупнейшим запуском в истории индустрии развлечений. По итогам предзаказов и первого дня продаж выручка игры достигла $3,79 млрд, а тираж превысил 32,5 млн копий.

Согласно данным сервиса вовлеченности игроков Player Engagement Tracker от аналитического агентства Circana, в день релиза, 19 ноября, пользователи продемонстрировали рекордную активность:

PlayStation 5: среднее время игровой сессии составило 513 минут (более 8,5 часов), а сама игра охватила 61% всех активных пользователей консоли в США.

Xbox Series X/S: игроки провели в открытом мире в среднем 494 минуты (около 8 часов 14 минут), при этом доля вовлеченных пользователей достигла 56% от активной аудитории платформы в США.

Комментируя отчет, исполнительный директор Circana Мэт Пискателла назвал результаты «абсолютно впечатляющими». Главный конкурент за внимание аудитории — Fortnite — расположился на втором месте с результатом всего в 10% активных пользователей на обеих консолях.