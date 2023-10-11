Grand Theft Auto 6 заметили в базе австралийского рейтингового агентства, но есть нюанс ©

Несколько часов назад в Сети стала распространиться информация, что долгожданная Grand Theft Auto 6 наконец-то получила возрастной рейтинг от Австралийской аттестационной комиссии и он оказался неожиданно мягким, а именно MA15+. Многие сочли это признаком скорого официального показа. Но есть нюанс о котором умалчивают некоторые издания.

Согласно рейтингу, в GTA 6 будет присутствовать откровенные сексуальные сцены и употребление наркотиков и мало кого этим можно удивить, но GTA 5 и GTA Online в свое время получили более взрослый рейтинг MA18+, а при более детальном изучении оказалось, что этот рейтинг был выдан еще в апреле 2023 года и заполнен не полностью и с ошибками. Например, название компании с большим знаком пробела в конце и таким образом, Rockstar Games не подавала официальную заявку на получение этого возрастного рейтинга. В общем, это обычный плейсхолдер не представляющий никакой ценности.

Насколько нам известно, в Grand Theft Auto 6 будет два главных героя (мужчина и женщина). В сентябре 2022 года в Интернет просочились первые геймплейные ролики игры. В том же месяце хакер получил доступ к исходному коду игры и выложил 10 тыс. строк кода. И это был последний раз, когда мы слышали что-то ценное об этой игре.