Первые рецензии на Grand Theft Auto VI оказались практически единодушно восторженными. Новая игра Rockstar Games получила 99 баллов на Metacritic на основании 98 обзоров, продемонстрировав один из лучших результатов в истории игровой индустрии. Журналисты особенно высоко оценили живой открытый мир, проработку персонажей, сюжет и невероятное внимание разработчиков к деталям.

Одним из главных достижений Grand Theft Auto VI критики называют штат Леонида. Rockstar удалось создать по-настоящему живое окружение, в котором происходят многочисленные события, встречаются уникальные персонажи и постоянно находятся занятия. Обозреватели отмечают, что даже обычные поездки по городу способны превратиться в небольшое приключение благодаря случайным ситуациям и многочисленным деталям окружающего мира.

The Verge после почти 80 часов прохождения назвал игру проектом, который не просто оправдал ожидания, но и превзошёл их. Издание особенно выделило насыщенность открытого мира, разнообразие занятий и отношения Джейсона и Люсии, постепенно развивающиеся по мере прохождения.

Положительные отзывы получила и главная история. Журналисты хвалят главных героев, их взаимодействие и более серьёзный подход к повествованию. При этом Rockstar не отказалась от фирменной сатиры, благодаря которой серия всегда выделялась на фоне конкурентов.

«Rockstar превзошла ожидания от самой разрекламированной видеоигры всех времён», — написал Giant Bomb, поставивший проекту максимальные 5 баллов из 5.

Console Creatures также выставил игре 10/10, назвав Леониду одним из самых невероятных и захватывающих виртуальных миров. PSX Brasil пошёл ещё дальше, охарактеризовав Grand Theft Auto VI как современное произведение искусства и лучшую игру во всей франшизе.

Однако даже столь впечатляющий результат не означает полного отсутствия недостатков. Некоторые обозреватели обратили внимание на неуклюжую боевую систему, неудобное колесо выбора оружия и отдельные технические проблемы. Noisy Pixel также указал на неравномерность повествования, проблемы с темпом и периодические просадки производительности.

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The Verge подтвердил наличие небольших ошибок и шероховатостей в управлении, хотя отметил, что на PS5 игра демонстрирует хорошую производительность. Впрочем, эти недостатки практически не повлияли на общее впечатление журналистов.

Официальный мировой релиз состоится сегодня на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для PC на данный момент не анонсирована, но по слухам от авторитетных изданий долго ждать не придется.

Судя по первым обзорам, Rockstar Games удалось сделать не просто долгожданное продолжение, а одну из самых высоко оценённых игр в истории. Grand Theft Auto VI получила практически максимальное признание критиков, а её главными достоинствами стали невероятно детализированный мир, убедительные персонажи и масштаб, который пока мало кому удалось повторить.