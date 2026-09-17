Grand Theft Auto VI: The Album выйдет вместе с GTA VI - Rockstar выпустит 34 оригинальных трека на виниле и CD

Rockstar Games и Atlantic Records официально анонсировали Grand Theft Auto VI: The Album — музыкальный альбом, подготовленный специально для новой части серии. Пластинка станет доступна 19 ноября 2026 года одновременно с релизом Grand Theft Auto VI на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

В состав альбома войдут 34 оригинальных композиции, созданных для игры и призванных передать атмосферу Вайс-Сити и штата Леонида. Уже 17 сентября на стриминговых сервисах стали доступны первые шесть треков.

В их число вошли That's It Yung Lean при участии Future и Metro Boomin, RHYNO Travis Scott с продюсированием Guy-Manuel de Homem-Christo из Daft Punk, Sexy Magic от CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. и Etienne de Crécy, Last Thing You Need Morgan Wallen, Macacoa 2000 Rauw Alejandro и Bright Lights, Big City Кита Ричардса из The Rolling Stones.

Rockstar также готовит физическое издание альбома. Лимитированный двойной виниловый комплект 2LP будет выполнен на розовом виниле с синими и фиолетовыми брызгами, а в комплект войдёт эксклюзивный постер размером 12×24 дюйма. Стоимость издания составит 50 долларов. Кроме того, альбом выпустят на CD.

У релиза есть любопытная деталь, которую уже активно обсуждают игроки. Rockstar готовит физические копии саундтрека, тогда как сама Grand Theft Auto VI на старте, согласно опубликованной информации, будет распространяться исключительно в цифровом формате. В результате коллекционерам музыки предложат приобрести физический носитель раньше, чем появится возможность купить игру на диске.

Таким образом, Grand Theft Auto VI: The Album станет не просто сопровождающим релизом, а отдельным музыкальным продуктом, который можно будет приобрести одновременно с выходом долгожданной игры.