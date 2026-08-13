GTA 6: 89% предзаказов приходится на Ultimate Edition за $100 - показатель оказался рекордным для премиум-изданий

По данным Sensor Tower, около 89% всех предзаказов Grand Theft Auto VI приходится на более дорогое Ultimate Edition стоимостью $99,99, тогда как стандартное издание стоит $79,99. Таким образом, большинство игроков, уже оформивших предзаказ, готовы доплатить около $20 за премиальную версию игры.

Показатель практически одинаков на обеих платформах: 90% покупателей на Xbox выбрали Ultimate Edition, а среди пользователей PlayStation этот показатель составляет 88,5%. По словам Карла Контуса, генерального менеджера Video Game Insights в Sensor Tower, обычно доля премиальных изданий в период предзаказов составляет около 10–20%, а даже показатель в 50% считается очень высоким. «Я никогда раньше не видел 90% доли премиального издания», — отметил он.

Результаты Sensor Tower подтверждают недавние слова главы Take-Two Штрауса Зельника о том, что ранние предзаказы GTA 6 «смещаются в сторону премиального издания». При этом данные пока нельзя считать окончательными: Sensor Tower отмечает, что доля Ultimate Edition, вероятно, снизится по мере приближения релиза и появления в аудитории более случайных покупателей.

Официально Rockstar Games предлагает две версии игры — Standard Edition и Ultimate Edition. Ultimate Edition включает дополнительные транспортные средства, оружие, варианты одежды, стили Вайс-Сити, транспорт для убежища Джейсона, магазины, тату-салоны и другие бонусы, которые распределены по истории Джейсона и Люсии. Владельцы стандартной версии также смогут приобрести отдельное улучшение до Ultimate Edition.

Предзаказы GTA 6 стартовали 25 июня 2026 года, а сама игра должна выйти 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Rockstar также подтвердила, что цифровые предзаказы позволят начать предварительную загрузку 12 ноября.

При этом приведённые Sensor Tower показатели основаны на ранних предзаказах, поэтому окончательное соотношение между двумя изданиями ещё может измениться до релиза. Тем не менее уже сейчас спрос на $100-версию оказался значительно выше типичных показателей для премиальных изданий и, по словам Sensor Tower, достиг уровня, которого компания ранее не наблюдала.