GTA 6 без Лесли Льювет? Актрису "завалили" сообщениями от геймеров ©

Лесли Льювет отреагировала на ряд слухов, касающихся ее участия в GTA 6. Актриса больше не хочет получать сообщения от геймеров, но сообщество Grand Theft Auto все равно ей не верит.

Лесли Льювет недавно снялась в фильме "Мать" на платформе Netflix, но геймеры могут знать ее по роли в последней части серии Far Cry (Zenia). Совершенно неудивительно, что последние несколько месяцев сообщество Grand Theft Auto считало, что актриса сыграет главную героиню GTA 6.

Актриса решила ответить на десятки сообщений от поклонников GTA, которые считают, что именно она будет играть главную героиню GTA 6. Лесли Льювет настаивает, что ее заваливают сообщениями, но она не Люсия:

Меня завалили новостями о новой Grand Theft Auto. Я не Люсия. Я Зенья из Far Cry 6, люди, перестаньте мне писать.

Лесли Льювет получает личные сообщения, но вы также найдете десятки постов от энтузиастов Grand Theft Auto под ее фотографиями, которые считают, что именно она будет играть Люсию.

Конечно, стоит отметить, что многие заинтересованные лица не верят актрисе - якобы актриса блефует, чтобы Rockstar могла спокойно проводить рекламную кампанию Grand Theft Auto 6. Можно с уверенностью сказать, что что бы ни писала Лесли Льювет, некоторые люди все равно будут ждать ее роли в GTA 6.