GTA 6 даёт бесплатный месяц GTA+ с подвохом - игроки рискуют незаметно перейти на платную подписку

После старта предзаказов Grand Theft Auto VI игрокам предлагают бонус — бесплатный месяц подписки GTA+. Но за щедрым предложением скрывается момент, который уже вызвал вопросы у фанатов.

GTA+ — это сервис Rockstar, который даёт бонусы для GTA Online, ежемесячную игровую валюту и доступ к библиотеке старых игр компании. Однако ключевая деталь в том, что подписка автоматически продлевается после окончания бесплатного периода.

Если не отключить автообновление заранее, система начнёт списывать деньги — около $7.99 в месяц. При этом сама функция включается по умолчанию, что легко может привести к незаметному продлению подписки.

Игроки отмечают, что это стандартная практика для подписок, но в случае с таким крупным релизом она выглядит особенно навязчиво — особенно на фоне других спорных решений вокруг GTA 6.

Ситуацию усиливает общий фон вокруг предзаказов: обсуждения вызвали и высокие цены, и бонусы за дорогие издания, и отсутствие полноценного диска в физической версии игры. На этом фоне бесплатный месяц GTA+ уже воспринимается не только как подарок, но и как способ аккуратно перевести часть игроков в платную экосистему Rockstar.