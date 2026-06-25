GTA 6 даёт бесплатный месяц GTA+ с подвохом - игроки рискуют незаметно перейти на платную подписку

После старта предзаказов Grand Theft Auto VI игрокам предлагают бонус — бесплатный месяц подписки GTA+. Но за щедрым предложением скрывается момент, который уже вызвал вопросы у фанатов.
GTA+ — это сервис Rockstar, который даёт бонусы для GTA Online, ежемесячную игровую валюту и доступ к библиотеке старых игр компании. Однако ключевая деталь в том, что подписка автоматически продлевается после окончания бесплатного периода.
Если не отключить автообновление заранее, система начнёт списывать деньги — около $7.99 в месяц. При этом сама функция включается по умолчанию, что легко может привести к незаметному продлению подписки.
Игроки отмечают, что это стандартная практика для подписок, но в случае с таким крупным релизом она выглядит особенно навязчиво — особенно на фоне других спорных решений вокруг GTA 6.
Ситуацию усиливает общий фон вокруг предзаказов: обсуждения вызвали и высокие цены, и бонусы за дорогие издания, и отсутствие полноценного диска в физической версии игры. На этом фоне бесплатный месяц GTA+ уже воспринимается не только как подарок, но и как способ аккуратно перевести часть игроков в платную экосистему Rockstar.
Надо бы тоже пост написать, касательно GTA6.
Например: GTA6. Дата выхода...
Аxyеть! Вот это новость! Ну всё, Rockstar - мошенники! И поxyй, что так с АБСОЛЮТНО любой подпиской на ЛЮБОЙ сервис. Автопродление ВСЕГДА включено по умолчанию, плюс ко всему об этом буквально написано на главной странице с предзаказом.
Непривычно что нет трейлера для предзаказа, хотя куда им спешить деньги капают.