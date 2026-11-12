GTA 6 едва не запретили в Южной Корее из-за слишком частой демонстрации мужских гениталий

Grand Theft Auto 6 едва не осталась без рейтинга в Южной Корее: при классификационном рассмотрении игра оказалась на грани отказа. Как сообщает корейский портал InvenglobaI со ссылкой на протоколы Game Content Rating Board (GCRB), первое голосование 10 сентября завершилось ничьей - три голоса за рейтинг "Только для взрослых" против трех за отказ в классификации.

Решение откладывалось дважды: играбельная сборка была передана комитету только 28 сентября из соображений безопасности, второе заседание 2 октября перенесло решение ради "достаточного изучения геймплея", а встреча 8 октября была отменена из-за отсутствия кворума. Лишь 16 октября игра получила рейтинг "Только для взрослых": восемь проголосовали "за" и один "против".

Основным камнем преткновения стало не насилие, преступления или наркотики (их уровень посчитали сопоставимым с GTA 5), а частая мужская генитальная нагота без сексуального контекста. Она встречается значительно чаще, чем в предыдущей части, в том числе на заднем плане миссий и в обычных игровых локациях. Рецензенты отметили: в локациях с подобной наготой нет никакого сексуального взаимодействия, а при попытке ударить голого NPC игрока задерживает полиция.

Интимные катсцены Джейсона и Лусии неинтерактивны: можно увидеть только голую грудь, гениталии не показывают. Сцены из утекших ранее видео от CyberLeek, где персонажи полностью обнажены и камеру можно крутить, в проверенном билде найти не удалось. Комиссия обсуждала, вносить ли изменения в контент, но неизвестно, пошли ли на это в Rockstar.