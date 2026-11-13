GTA 6 ещё не вышла, но уже получила первое обновление - патч первого дня версии 01.002.000

Grand Theft Auto VI получила своё первое обновление — версию 01.002.000 — в преддверии глобального релиза, который состоится 19 ноября 2026 года. Обновление первого дня для GTA VI весит чуть более 1 ГБ и распространяется поэтапно, поэтому оно становится доступно игрокам не одновременно.

Как сообщает аккаунт PlayStation Game Size в социальной сети X, в данный момент обновление получают первые 50% пользователей. Ожидается, что оставшиеся 50% игроков получат патч примерно через 11 часов. Подробности о внесённых в обновлении изменениях пока не раскрываются.

Выход GTA VI запланирован на четверг, 19 ноября; игра будет доступна на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Доступ к игре откроется в полночь по местному времени в каждом регионе — по мере наступления даты релиза в соответствующем часовом поясе.