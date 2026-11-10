GTA 6 ещё не вышла, но уже получила первые оценки в PSN - все 11 пользователей поставили игре 5 звёзд

До выхода Grand Theft Auto VI остаётся девять дней, однако в базе данных PlayStation Network уже начали появляться первые пользовательские оценки долгожданного экшена Rockstar Games. Причём пока результаты выглядят идеально: игра получила максимальные 5 звёзд из 5 на основании 11 оценок.

Необычную находку обнаружил сервис PS Store DB, отслеживающий информацию из магазина PlayStation. Согласно опубликованным данным, оценки уже присутствуют во внутренней системе PSN, хотя на общедоступной странице GTA VI они пока не отображаются.

Ситуация вызывает вопросы, поскольку официально игра поступит в продажу только 19 ноября. Система пользовательских оценок PlayStation предназначена для владельцев игр, поэтому появление первых рейтингов до релиза может быть связано с учётными записями, имеющими ранний доступ к проекту. Впрочем, кто именно выставил оценки и действительно ли эти люди успели поиграть в GTA VI, пока неизвестно.

Не исключено и то, что обнаруженные значения связаны с особенностями внутренней работы PlayStation Network. Поэтому воспринимать максимальный рейтинг как полноценную оценку качества игры пока преждевременно.

Напомним, что предварительная загрузка Grand Theft Auto VI стартовала 10 ноября, а полноценный релиз состоится 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.