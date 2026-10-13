GTA 6 и феномен "Американской мечты"

Один из руководителей повествовательного отдела Rockstar заявил об одном важном моменте. Место действия GTA 6 в лице Вайс-Сити является идеальной локацией для исследования популярной сквозной темы всей серии Grand Theft Auto. Речь идет об американской мечте.

В последнее время компания Rockstar четко обозначила свой подход к отражению реального мира. Команда создателей GTA 6 планирует комментировать глобальные общественные тренды. Такие темы точно не устареют к моменту релиза игры. Именно по этой причине авторы считают слишком рискованным добавлять в сюжет конкретных реальных людей или узкие исторические события.

Однако старший вице-президент Rockstar по повествованию Руперт Хамфрис (Rupert Humphries) отдельно выделил тему американской мечты. Он оценил её текущее состояние по сравнению с прошлыми годами.

Кто-то скажет, что американская мечта рухнула уже очень давно, — рассказывает Хамфрис в свежем номере журнала Love. — В GTA 4 мы показали историю иммигранта. Она задумывалась как пустая и ироничная критика иллюзии об Америке как о земле огромных возможностей. Затем мы закрепили этот посыл через тотальный цинизм в GTA 6.

Но игра GTA 5 вышла еще в 2013 году. В каком же состоянии мы находимся сейчас, в конце 2026 года? По мнению Хамфриса, мечта сильно размылась и превратилась в нечто менее грандиозное. Тем не менее, она всё еще остается полностью недосягаемой для большинства людей.

«Возможно, сегодня американская мечта стала гораздо скромнее, — размышляет автор. — Вместо безумного и оглушительного успеха люди просто хотят иметь собственный дом для семьи и полностью выплатить все кредиты. Но в современных реалиях даже эта базовая цель оказывается недоступной для обычного человека».

Майами и Южная Флорида находятся на самой передовой этой битвы. Здесь астрономическое богатство сталкивается с безграничными амбициями людей. Такая ситуация создает настоящий котел под давлением для проявления любых видов безумия, — объясняет Хамфрис.

Понять ход мыслей сценариста очень легко. Стоимость жизни постоянно растет. При этом стабильность рабочих мест во всем мире выглядит крайне шаткой. Эту проблему можно наглядно увидеть на примере самой игровой индустрии. Массовые увольнения сотрудников продолжаются на фоне стремительного роста бюджетов на разработку видеоигр.

Ошибочный оптимизм руководства из-за высоких трат во время пандемии COVID-19 явно усугубил ситуацию на старте. А текущая готовность людей тратить деньги упала еще сильнее. Налоги и развитие искусственного интеллекта сделали большинство привычных вещей дороже, чем когда-либо прежде.