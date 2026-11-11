GTA 6 идёт на невероятный рекорд - по данным аналитиков, игра преодолела отметку в 10 млн предзаказов, заработав $1 млрд

GTA 6 не оставляет конкурентам ни единого шанса. По оценкам аналитиков, показатели предзаказов настолько высоки, что Rockstar Games, по всей видимости, установит рекорд, который будет крайне сложно превзойти.

Игра демонстрирует феноменальные результаты. После того как стало известно, что по количеству предзаказов проект стал абсолютным рекордсменом в истории, аналитики продолжают корректировать свои прогнозы. Согласно последним данным, вокруг грядущей игры от Rockstar Games сформировалась настолько мощная база ожидающих ее пользователей, что повторить подобный успех будет непросто.

Компания Sensor Tower, которая всего несколько часов назад сообщила, что GTA 6 уверенно превзошла показатели Cyberpunk 2077, обновила свои оценки. Выяснилось, что только за последние сутки было оформлено ещё 620 000 предзаказов, благодаря чему их общее число превысило отметку в 10 миллионов.

Примечательно, что это далеко не единственное достижение для игры. В денежном выражении такие показатели предзаказов означают выручку, превышающую миллиард долларов. Если эта информация подтвердится, Rockstar Games побьет собственный же рекорд. Напомним, что GTA V заработала 1 миллиард долларов всего за три дня после выхода в сентябре 2013 года — на сегодняшний день это самый быстрый результат по достижению такой суммы выручки среди всех игр.