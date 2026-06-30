GTA 6 - игра номер один на PS5 в каждой стране, где доступен PS Store

Как будто и были какие-то сомнения в том, какой фурор произведёт GTA 6, грядущая игра для PS5 возглавила чарты PS Store практически во всех странах мира.

От США до Японии вы увидите грядущую эпическую игру Rockstar на вершине списков самых продаваемых игр Sony. Почти во всех случаях лучше всего продаётся более дорогое издание Ultimate Edition за 99,99 долларов.

США: № 1

Великобритания: № 1

Канада: № 1

Бразилия: № 1

Мексика: № 1

Германия: № 1

Франция: № 1

Италия: № 1

Испания: № 1

Португалия: № 1

Турция: № 1

Япония: № 1

Корея: № 1

Малайзия: № 1

Сингапур: № 1

ОАЭ: №1

Вероятно, GTA 6 станет самой быстро продаваемой игрой всех времён после своего выхода.