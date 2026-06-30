ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 903 оценки

GTA 6 - игра номер один на PS5 в каждой стране, где доступен PS Store

monk70 monk70

Как будто и были какие-то сомнения в том, какой фурор произведёт GTA 6, грядущая игра для PS5 возглавила чарты PS Store практически во всех странах мира.

От США до Японии вы увидите грядущую эпическую игру Rockstar на вершине списков самых продаваемых игр Sony. Почти во всех случаях лучше всего продаётся более дорогое издание Ultimate Edition за 99,99 долларов.

  • США: № 1
  • Великобритания: № 1
  • Канада: № 1
  • Бразилия: № 1
  • Мексика: № 1
  • Германия: № 1
  • Франция: № 1
  • Италия: № 1
  • Испания: № 1
  • Португалия: № 1
  • Турция: № 1
  • Япония: № 1
  • Корея: № 1
  • Малайзия: № 1
  • Сингапур: № 1
  • ОАЭ: №1
+ ещё 2 картинки

Вероятно, GTA 6 станет самой быстро продаваемой игрой всех времён после своего выхода.

Консоли 47 Индустрия 416
27
21
Комментарии:  21
Ваш комментарий
Johnny Rotten

Свидетели провала тут? Шо с е*алом?

22
Эд Сноуден

Ваще похер на этот высер.

17
maximus388

Да, а солнце встаёт на востоке и заходит на западе -- кто бы мог подумать.
ГТА 6 -- априори №1 и самая ожидаемая игра десятилетия. PS5 -- намберван среди всех известных платформ, пока не появилась PS6. Т2 и Рокстар сделали правильную, коммерчески выгодную ставку, пользователи консолей их не подведут.

15
Lvinomord

По сути игра выстреливает 3 раза Сначала на консолях, потом на ПК,а потом опять на консолях.... Умно

5
Yoshemitsu

35 миллионов предзаказов.

4
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ