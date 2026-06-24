GTA 6 - исключительно одиночная игра! Rockstar нигде не упоминает режим GTA Online на страницах ожидаемой игры

Ну что ж, мы наконец-то дождались. Уже завтра должны официально стартовать предварительные заказы, а сегодня сеть заполонило множество свежих игровых скриншотов и подробностей, раскрывающих детали различных изданий GTA 6 вместе с их ценниками. На удивление, деталей оказалось действительно много, но самое интересное в них то, как именно Rockstar преподносит свой грядущий хит. Изучая рекламные материалы, пользователи заметили любопытную особенность — разработчики нигде и никак не упоминают многопользовательский режим.

В материалах и в разделах FAQ на на сайте игры и страницах PlayStation, посвященных GTA 6, делается явный акцент на том, что это «одиночная игра». При этом очевидно, что Rockstar и PlayStation очень плотно сотрудничали при разработке проекта. Маркетинговая машина Sony уже запускает рекламу с амбициозным слоганом «Играется лучше на PS5». Игрокам обещают, что версия для консоли от Sony задействует абсолютно все технические фишки устройства, включая адаптивные триггеры, тактильную отдачу при вибрации и динамик геймпада DualSense, а также обеспечит нереальный уровень звучания благодаря технологии Tempest 3D AudioTech и мгновенные загрузки за счет быстрого SSD.

Игрокам, предзаказавшим игру до 20 ноября 2026 года, подарят бесплатный месяц подписки GTA+, который можно будет активировать сразу или отложить вплоть до 31 марта 2027 года. Но вернемся к мультиплееру. Гробовое молчание Rockstar об онлайн-компоненте уже стало поводом для горькой иронии в комьюнити... Теперь многие опасаются, что за сетевой режим придется доплатить.

Вполне вероятно, что многопользовательский режим GTA 6 не просто задержится, а выйдет как отдельная, самостоятельная игра, с упором на которую Rockstar и будет развивать свою экономику. Компания уже успешно тестировала подобный подход с Red Dead Redemption 2 и её онлайном. Но когда именно это произойдет и насколько долгой будет пауза между релизом сюжетной истории Джейсона и Люсии и запуском мультиплеера — пока абсолютно не понятно.