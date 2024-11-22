GTA 6, как утверждается, получит "умопомрачительные" улучшения PS5 Pro с использованием PSSR 2.0

Запуск консоли PlayStation 5 Pro был полон споров и волнения одновременно. Некоторые жаловались на цену, в то время как другие были заняты сравнением того, насколько новая модель действительно изменила игры AAA-класса. Фанаты также задавались вопросом, какое влияние PS5 Pro может оказать на GTA 6.

В новом отчёте предполагается, что GTA 6 получит «умопомрачительные» улучшения PS5 Pro с использованием нового PSSR 2.0. Новый ИИ-апскейлер будет усовершенствованной версией PSSR, что позволит открытому миру достичь «нового уровня» визуальных эффектов наряду с хорошей производительностью.

Инсайдер HipHopGamer объяснил в Twitter, что GTA 6 будет использовать обновлённую версию PSSR-апскейлера на основе искусственного интеллекта для получения безумной «реконструкции изображения». Игра, предположительно, будет отображаться в гораздо более высоких разрешениях на новой консоли по сравнению с другими.

С другой стороны, инсайдер также заявил, что Rockstar, как сообщается, будет комплектовать игру вместе с консолями PS5 Pro.

Стоит отметить, что подобные слухи в прошлом предполагали, что Sony готовилась к идеальному запуску PS5 Pro перед выпуском GTA 6. Прошлый сенсационный материал также прояснил, что Sony якобы заключила сделку с Rockstar Games о продвижении GTA 6 исключительно с продуктами PlayStation.

В конечном счёте, Rockstar Games или Sony ещё не подтвердили ни одно из этих предположений. Поэтому лучше всего воспринимать эти слухи с долей скепсиса.