По оценкам аналитиков, продажи GTA 6 по предзаказам могли достичь 20 миллионов копий ещё до официального релиза. Согласно данным Sensor Tower, к 16 ноября игроки приобрели 17,07 миллиона копий игры, причём до выхода оставалось ещё несколько дней. В тот период среднее количество ежедневных предзаказов превышало миллион, поэтому достижение отметки в 20 миллионов выглядит вполне вероятным.

Выручка от предзаказов, по оценкам Sensor Tower, уже превысила $1,6 млрд. Около 75% проданных копий пришлось на PlayStation 5, остальные 25% — на Xbox Series X/S.

Rockstar пока не публиковала официальную статистику предзаказов или продаж. Тем не менее инвесторы материнской компании Take-Two, судя по динамике акций, позитивно оценивают перспективы запуска. За ноябрь бумаги компании постепенно дорожали, а публикация первых обзоров GTA 6 дополнительно ускорила рост.

После выхода рецензий акции Take-Two прибавили около 6%: с $203 17 ноября до $222 к закрытию торгов на следующий день. При этом их стоимость всё ещё не достигла исторического максимума, установленного примерно в это же время год назад на фоне ажиотажа вокруг GTA 6.