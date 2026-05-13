ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 787 оценок

GTA 6 могут показать на Чемпионате мира по футболу - идеальная площадка для рекламного удара

butcher69 butcher69

По данным спортивного ресурса The Touchline, рекламная кампания Grand Theft Auto VI может стартовать во время Чемпионата мира по футболу FIFA, который начнётся 11 июня в США, Канаде и Мексике. Издание подаёт информацию как эксклюзив, и хотя официального подтверждения пока нет, сама идея выглядит вполне логично с точки зрения маркетинга.

Чемпионат мира — одно из самых массовых спортивных событий планеты, и появление там рекламы GTA 6 выглядит почти неизбежным шагом. Rockstar традиционно строит продвижение своих игр вокруг максимального охвата аудитории, и футбольный турнир с миллиардной зрительской базой идеально подходит под эту стратегию.

Если слух подтвердится, это будет один из самых заметных рекламных запусков в истории индустрии игр. Сопоставление масштаба турнира и хайпа вокруг GTA 6 выглядит почти симметричным: оба события давно вышли за рамки своих ниш и стали глобальными медиа-феноменами.

При этом важно помнить, что пока речь идёт именно о непроверённой информации. Но даже сам факт появления таких сообщений показывает уровень ожиданий: GTA 6 уже воспринимается не просто как игра, а как культурное событие, которое может конкурировать по вниманию с крупнейшими мировыми спортивными событиями.

Слухи
25
18
Комментарии:  18
Ваш комментарий
NevSan

Только негатив от этого ГТА6 . Надоело слухи слушать.

8
Rostov_161

Я хоть и любитель серии и игру жду, но вот эти новости из разряда "перднул глава рокстар, значит игра обосрется" уже просто калят.

5
PVV DIT

По слухам трейлер не показали вчера, объявляется неделя новостей, связанных с этим событием...

4
SkyraX

а могут и не показать - го ещё одну новость

1
KookyPentheus

Глупость да еще какая Зельник явно не футбольный фанат

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ