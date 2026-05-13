GTA 6 могут показать на Чемпионате мира по футболу - идеальная площадка для рекламного удара

По данным спортивного ресурса The Touchline, рекламная кампания Grand Theft Auto VI может стартовать во время Чемпионата мира по футболу FIFA, который начнётся 11 июня в США, Канаде и Мексике. Издание подаёт информацию как эксклюзив, и хотя официального подтверждения пока нет, сама идея выглядит вполне логично с точки зрения маркетинга.

Чемпионат мира — одно из самых массовых спортивных событий планеты, и появление там рекламы GTA 6 выглядит почти неизбежным шагом. Rockstar традиционно строит продвижение своих игр вокруг максимального охвата аудитории, и футбольный турнир с миллиардной зрительской базой идеально подходит под эту стратегию.

Если слух подтвердится, это будет один из самых заметных рекламных запусков в истории индустрии игр. Сопоставление масштаба турнира и хайпа вокруг GTA 6 выглядит почти симметричным: оба события давно вышли за рамки своих ниш и стали глобальными медиа-феноменами.

При этом важно помнить, что пока речь идёт именно о непроверённой информации. Но даже сам факт появления таких сообщений показывает уровень ожиданий: GTA 6 уже воспринимается не просто как игра, а как культурное событие, которое может конкурировать по вниманию с крупнейшими мировыми спортивными событиями.