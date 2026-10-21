GTA 6 может обойтись экономике США в $1 млрд: ради игры до 1,5 млн человек могут прогулять работу

Выход Grand Theft Auto VI способен повлиять не только на игровую индустрию, но и на производительность американских компаний. По оценкам экономиста Хосе Гарсии Монтальво из Университета Помпеу Фабра в Барселоне, в день релиза до 1,5 млн работников в США могут не выйти на работу ради знакомства с новой игрой Rockstar Games. Потенциальные потери экономики из-за снижения производительности оцениваются примерно в миллиард долларов.

Премьера GTA 6 запланирована на 19 ноября 2026 года. Наибольший эффект, согласно прогнозу, может проявиться среди мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, а также в технологическом секторе. Причём дело не только в прогулах: сотрудники, которые проведут ночь за игрой, могут хуже работать на следующий день. Дополнительным отвлекающим фактором станут трансляции и обсуждения долгожданного релиза.

Прецеденты уже были. После выхода GTA 5 в 2013 году в некоторых американских городах, по имеющимся данным, до 6% работников в возрасте от 18 до 35 лет брали отгул. Теперь масштаб интереса может оказаться ещё выше, хотя точные последствия заранее предсказать сложно.

Некоторые компании уже учитывают ажиотаж в планировании работы. Калифорнийская Burger Motorsports предупредила клиентов, что с 19 ноября обработка заказов и поддержка могут замедлиться: часть сотрудников запланировала отпуск на время релиза. Инженер-программист Бад Беррасс рассказал The Wall Street Journal, что намерен выделить на прохождение игры целых пять рабочих дней.

Не менее впечатляющими выглядят прогнозы продаж. Аналитики Newzoo предполагают, что GTA 6 может разойтись тиражом не менее 37 млн копий за первую неделю, а мировая выручка достигнет 4,5 млрд долларов. Это именно прогнозы, а не подтверждённые результаты, и их реализация будет зависеть от множества факторов.

Оценка экономических потерь в миллиард долларов тоже не означает, что США действительно недосчитаются такой суммы: речь идёт о предполагаемом снижении производительности, а не о прямом ущербе. Тем не менее история наглядно показывает, насколько масштабным событием стал запуск GTA 6 ещё до выхода. Для Rockstar это не просто премьера новой игры, а релиз, который способен на несколько дней изменить привычный распорядок миллионов людей.