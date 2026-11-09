GTA 6 может получить режим 120 Гц и улучшенную PSSR 2 на PlayStation 5 Pro

Датамайнер Tex2 обнаружил в технических данных Grand Theft Auto VI новые сведения о возможностях игры на PlayStation 5 Pro. Согласно его находке, Rockstar Games может использовать улучшенную версию технологии масштабирования PSSR 2, а также реализовать поддержку режима 120 Гц.

Исследователь поделился подробностями на форуме GTAForums. В метаданных игры обнаружен параметр mfsrVersion со значением 13.60. Для сравнения, в Cyberpunk 2077 и Assassin’s Creed Shadows используется версия 13.00A, связанная с обновлённой технологией PSSR. Это может указывать на применение в GTA VI более совершенного алгоритма масштабирования изображения.

Кроме того, обнаружены признаки поддержки 120 Гц и режима повышенной частоты кадров (High Framerate), однако подтверждения использования VRR в изученных данных нет. Это породило предположения о возможном режиме 40 FPS на PS5 Pro, поскольку такая частота кадров хорошо сочетается с дисплеями на 120 Гц.

При этом поддержка 120 Гц не означает, что сама GTA VI будет работать при 120 FPS. Точные графические режимы и частота кадров пока неизвестны.

Rockstar Games и Sony официально не подтвердили обнаруженные технические особенности. Релиз GTA VI состоится 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.