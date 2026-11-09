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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 292 оценки

GTA 6 может получить режим 120 Гц и улучшенную PSSR 2 на PlayStation 5 Pro

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Датамайнер Tex2 обнаружил в технических данных Grand Theft Auto VI новые сведения о возможностях игры на PlayStation 5 Pro. Согласно его находке, Rockstar Games может использовать улучшенную версию технологии масштабирования PSSR 2, а также реализовать поддержку режима 120 Гц.

Исследователь поделился подробностями на форуме GTAForums. В метаданных игры обнаружен параметр mfsrVersion со значением 13.60. Для сравнения, в Cyberpunk 2077 и Assassin’s Creed Shadows используется версия 13.00A, связанная с обновлённой технологией PSSR. Это может указывать на применение в GTA VI более совершенного алгоритма масштабирования изображения.

Кроме того, обнаружены признаки поддержки 120 Гц и режима повышенной частоты кадров (High Framerate), однако подтверждения использования VRR в изученных данных нет. Это породило предположения о возможном режиме 40 FPS на PS5 Pro, поскольку такая частота кадров хорошо сочетается с дисплеями на 120 Гц.

При этом поддержка 120 Гц не означает, что сама GTA VI будет работать при 120 FPS. Точные графические режимы и частота кадров пока неизвестны.

Rockstar Games и Sony официально не подтвердили обнаруженные технические особенности. Релиз GTA VI состоится 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии:  112
Ваш комментарий
DIZNX

С PSSR 2 сравнится только видюха 5090. А такой видюхи у пекарей нет) играть на пс5 про будет офигенно. ультра четкий графон в 4К и 60фпс. бомба, что тут сказать. я в восторге

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