GTA 6 может прервать тренд The Game Awards последних лет - аналитики раскрыли продажи прошлых победителей "Игры года"

До церемонии The Game Awards 2026 остается менее двух месяцев, и главный вопрос относительно регламента отбора наконец разрешился. Grand Theft Auto 6 официально успевает пройти квалификационный дедлайн организаторов шоу. Это означает, что главный блокбастер Rockstar Games сможет претендовать на звание «Игры года» уже в декабре текущего года. В преддверии голосования эксперты из Alinea Analytics а проанализировали коммерческие результаты четырех предыдущих обладателей этой награды.

Как сообщается, совокупный тираж победителей прошлых лет составил 73 миллиона копий, принеся издателям более $3,8 миллиарда валовой выручки:

Elden Ring (2022 год) — продано 36,4 млн копий, а общие сборы преодолели астрономическую планку в $2 млрд (при этом игра принесла еще $110 млн только за 2026 год, опережая многие свежие релизы);

— продано 36,4 млн копий, а общие сборы преодолели астрономическую планку в $2 млрд (при этом игра принесла еще $110 млн только за 2026 год, опережая многие свежие релизы); Baldur’s Gate 3 (2023 год) — тираж достиг 23,2 млн копий, принеся Larian Studios свыше $1,2 млрд выручки при стабильном онлайне в 280–400 тысяч активных игроков ежедневно;

— тираж достиг 23,2 млн копий, принеся Larian Studios свыше $1,2 млрд выручки при стабильном онлайне в 280–400 тысяч активных игроков ежедневно; Astro Bot (2024 год) — платформер разошелся тиражом в 4,7 млн копий и заработал $291 млн при производственном бюджете менее $100 млн;

— платформер разошелся тиражом в 4,7 млн копий и заработал $291 млн при производственном бюджете менее $100 млн; Clair Obscur: Expedition 33 (2025 год) — ролевой хит от французской независимой студии Sandfall сгенерировал $366 млн при 8,7 млн проданных копий.

Аналитики отментили интересную деталь - четыре года подряд титул «Игры года» забирали не раздутые американские блокбастеры за $300 млн, а сравнительно скромные и самобытные авторские проекты. Однако попадание GTA 6 в текущий наградной сезон кардинально меняет баланс сил. Премьера игры назначена на 19 ноября, и рекордный медийный вес автоматически выводит новинку в число фаворитов любого зрительского и экспертного голосования.

Сможет ли супердорогой экшен от Rockstar Games подтвердить амбиции и прервать доминирование среднебюджетных шедевров, или члены жюри The Game Awards 2026 отдадут предпочтение Resident Evil Requiem, Control Resonant или Forza Horizon 6, станет известно уже в декабре.