GTA 6 может разойтись тиражом в 45 млн копий в день релиза - аналитики оценивают запуск как потенциальный рекорд

По оценкам инвестиционного банка Piper Sandler, Grand Theft Auto 6 способна установить новый рекорд игровой индустрии, разойдясь тиражом более 45 миллионов копий уже в день релиза. Такой прогноз заметно превышает ожидания части игрового сообщества и подчёркивает масштаб интереса к следующей части серии Rockstar Games.

Отчёт основан на модели, которая использует данные о вовлечённости аудитории на тематическом сабреддите r/GTA6. Аналитики сопоставили текущий и прогнозируемый трафик сообщества с историческими показателями продаж крупных релизов AAA-игр. В одном из сценариев учитывается рост еженедельной аудитории с примерно 870 тысяч до 1,3 миллиона пользователей к моменту запуска, что при применении стандартного коэффициента даёт около 46 миллионов копий.

Для сравнения Piper Sandler также использует более консервативный вариант расчёта, основанный на текущих показателях сообщества и медианных множителях предыдущих релизов. В обоих случаях итоговая оценка сходится к одному диапазону, что, по мнению аналитиков, усиливает достоверность прогноза.

Методика, основанная на корреляции между активностью фанатских сообществ и стартовыми продажами игр, ранее демонстрировала высокую точность для крупных релизов. В отчёте отмечается, что в отдельных случаях корреляция достигает 94%, а средние множители для выборки AAA-игр за последние годы находятся в диапазоне десятков крат.

Тем не менее столь амбициозный прогноз вызывает вопросы, если учитывать исторический контекст. Grand Theft Auto 5 в день запуска в 2013 году разошлась тиражом около 11,2 миллиона копий — и это уже считалось одним из крупнейших стартов в истории. С тех пор франшиза выросла благодаря GTA Online, а ожидание GTA 6 достигло 13 лет, что усиливает потенциальный спрос.

Дополнительным фактором неопределённости остаётся консольный рынок. По оценкам, база активных устройств нового поколения может оказаться меньше, чем у предыдущего релиза серии, а рост цен на консоли и комплектующие способен повлиять на доступность игры для части аудитории.

В случае реализации прогноза GTA 6 может не только побить рекорды продаж, но и приблизиться к окупаемости предполагаемого многомиллиардного бюджета разработки уже в день выхода. Однако эксперты подчёркивают: несмотря на убедительность модели, речь всё же идёт о прогнозе, а не гарантированном результате, и реальный старт игры станет ключевым тестом для подобных аналитических подходов.