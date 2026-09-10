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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 157 оценок

GTA 6 может спасти продажи консолей в 2026 году - аналитики называют игру главным драйвером рынка

IKarasik IKarasik

Grand Theft Auto 6 способна повлиять не только на продажи самой игры, но и на весь консольный рынок. Согласно новому отчёту аналитической компании Newzoo, без релиза GTA 6 выручка от консолей в 2026 году могла бы снизиться по сравнению с предыдущим годом.

Эксперты считают, что игра станет одним из главных факторов роста продаж консолей нового поколения и заставит многих игроков перейти на современное железо.

«Без GTA 6 доходы от консолей снизились бы год к году, поскольку издатели перестраивают свои планы релизов вокруг выхода игры».

При этом Newzoo ожидает, что сама GTA 6 существенно увеличит продажи консолей и расходы игроков на полноценные игры. Аналитики называют проект своеобразным «якорем» всего 2026 года, настолько сильно его релиз влияет на планы игровой индустрии.

Более того, игра уже демонстрирует огромный коммерческий потенциал ещё до выхода. По оценкам Newzoo, только предварительные заказы позволили GTA 6 занять первое место среди приключенческих игр на консолях по ожидаемой выручке.

Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 19 ноября 2026 года. Ожидается, что игра станет одним из крупнейших релизов в истории индустрии и может существенно ускорить переход игроков на консоли текущего поколения.

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Комментарии:  17
Ваш комментарий
TheDenStark

Так лучше Gta6 ничего не выйдет ближайшие 10-15 лет

8
MNM 777

Странно , что это не вокнутые игры типа павуков от внутренних студий , кто бы мог подумать

5
Lvinomord

Консольчики уже готовы заценить игру;)

3
ОгурчикЮрец

А как же великая новая Богиня войны? Или Росомаха?

Это же великие игры.

3
kotasha

Скорее прогрев, консоли сильно подорожали, тот же бандл 5 часть стоил 300$ а сейчас