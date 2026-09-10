GTA 6 может спасти продажи консолей в 2026 году - аналитики называют игру главным драйвером рынка

Grand Theft Auto 6 способна повлиять не только на продажи самой игры, но и на весь консольный рынок. Согласно новому отчёту аналитической компании Newzoo, без релиза GTA 6 выручка от консолей в 2026 году могла бы снизиться по сравнению с предыдущим годом.

Эксперты считают, что игра станет одним из главных факторов роста продаж консолей нового поколения и заставит многих игроков перейти на современное железо.

«Без GTA 6 доходы от консолей снизились бы год к году, поскольку издатели перестраивают свои планы релизов вокруг выхода игры».

При этом Newzoo ожидает, что сама GTA 6 существенно увеличит продажи консолей и расходы игроков на полноценные игры. Аналитики называют проект своеобразным «якорем» всего 2026 года, настолько сильно его релиз влияет на планы игровой индустрии.

Более того, игра уже демонстрирует огромный коммерческий потенциал ещё до выхода. По оценкам Newzoo, только предварительные заказы позволили GTA 6 занять первое место среди приключенческих игр на консолях по ожидаемой выручке.

Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 19 ноября 2026 года. Ожидается, что игра станет одним из крупнейших релизов в истории индустрии и может существенно ускорить переход игроков на консоли текущего поколения.