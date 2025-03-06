GTA 6 может стать самой дорогой игрой в истории: аналитики вновь прогнозируют цену в 100 долларов и выше

Цена Grand Theft Auto VI может превысить привычные 70 долларов. Известный аналитик Майкл Пахтер из Wedbush Securities считает, что Take-Two может предложить игру за 100 долларов или больше, компенсируя высокую стоимость внутриигровыми бонусами в GTA Online.

Пахтер сравнивает этот подход с Call of Duty, где интеграция Warzone и Mobile привела к 40%-ному росту продаж премиум-версий. По его мнению, Take-Two может использовать похожую стратегию, предлагая покупателям внутриигровую валюту или другие бонусы.

Кроме Пахтера, о возможном повышении цены ранее говорил Мэттью Болл. Если прогнозы оправдаются, GTA 6 станет прецедентом, который подтолкнёт другие издательства к новому стандарту цен на игры.

GTA 6 выйдет осенью 2025 года на PS5 и Xbox Series, но Rockstar пока не раскрыла новых подробностей.