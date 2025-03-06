GTA 6 может стать самой дорогой игрой в истории: аналитики вновь прогнозируют цену в 100 долларов и выше

Цена Grand Theft Auto VI может превысить привычные 70 долларов. Известный аналитик Майкл Пахтер из Wedbush Securities считает, что Take-Two может предложить игру за 100 долларов или больше, компенсируя высокую стоимость внутриигровыми бонусами в GTA Online.
Пахтер сравнивает этот подход с Call of Duty, где интеграция Warzone и Mobile привела к 40%-ному росту продаж премиум-версий. По его мнению, Take-Two может использовать похожую стратегию, предлагая покупателям внутриигровую валюту или другие бонусы.
Кроме Пахтера, о возможном повышении цены ранее говорил Мэттью Болл. Если прогнозы оправдаются, GTA 6 станет прецедентом, который подтолкнёт другие издательства к новому стандарту цен на игры.
GTA 6 выйдет осенью 2025 года на PS5 и Xbox Series, но Rockstar пока не раскрыла новых подробностей.
послушайте, ворона, а может быть собака, а может быть корова...
во-во
Вот дождемся осени там и посмотрим.
Да хоть 200. Один фиг, со мной они торговать не собираются, да и практика уже давно такова, что лучшая покупка происходит через пару лет после релиза игры - лучшее качество за лучшую цену. Да и вкладывать в Take Two неохота как-то, так что уже неважно за сколько будут продавать будущую пиратку.
Мне даже 30 долларов жалко отдавать за игру, а тут 100
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ВАЙ
"первой самой дорогой игрой" а следом пойдут все остальные
А что, если игры не существует? И всё это для инвесторов и гоев, типа местного комьюнити?
А как без новой ГТА рекламировать ГТА Онлайн 2?
И без этого может стать самой дорогой...
В голосину хохочет Крис Робертс
Станет, без сомнений.
Даже если это будет донатная помойка наподобие ГТА онлайн, с Эббинатором вместо героини, и по цене 200$- купят. Ибо это как каловдутие для подпивасов, которые нормальных игр не видели.
Зная что её все ждут, и будут брать, могли бы и цену сделать адекватной, хотя бы в районе 30 баксов, но нет - надо же поиметь хейморов на максимум во все щели!!!
Точно все?
Ради этой игры консоли будут брать
Но тут ловушка ожидания
Я бы купил хоть за 300 баксов,так как экономия не важна
Проблема в том, что я и какие другие геймеры ожидают суперпрорыв во всех смыслах
Это как если ХЛ 3 анонсируют сейчас
У игроков слишком большие ожидания и поэтому они готовы нести почти любые бабки
Вообще по, коксрарам только торрент.
Ужасно, детям придётся голодать что бы быть в школьной мете...
думаю так и будет, а на пиратку скорее всего поставят свою защиту + онлайн привязку и как с рдр2 через 1 год + взломают
По поводу цены - это как посмотреть. Берём, например, Gabriel Knight, отличный квест 1993 года (теперь такие уже не делают).
Цена на момент выхода 70 баксов. Запускаем Inflation Calculator, и получаем 152 современных доллара.
И это если мы не учитываем, как некоторые польские и украинские разрабы в качестве "протеста" На свои игры для региона "Россия" выставляли цену в Стиме примерно в 30 тысяч рублей
Да я вообще ничего не понимаю. Я на Плойку как минимум 3 игры предзаказывал за 100$ ещё 5-8 лет назад. И РДР2 была одной из них.
Я РДР2 брал для компа, и со скидкой. В 2020 году. Но тоже было гораздо меньше.
Ну, для компа я тоже брал в разы дешевле, а жена вообще 23 марта 2023-говзяла со скидками за ровно 8$. Вот прям только что глянул.