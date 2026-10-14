GTA 6 может стать самой дорогой игрой в истории - но Rockstar опровергла популярные слухи о бюджете в $1,5 млрд

Разработка Grand Theft Auto VI, вероятно, обошлась дороже любой другой игры, однако точную сумму Rockstar Games раскрывать не спешит. В материале Bloomberg журналист Джейсон Шрайер рассказал о масштабах производства и сообщил, что компания опровергла слухи о бюджете свыше 1,5 миллиарда долларов.
По данным издания, создание GTA 6 длится более восьми лет. За это время Rockstar дважды переносила релиз и значительно расширила штат. Сейчас в компании работают 4711 человек в 12 офисах — почти вдвое больше, чем во время разработки Red Dead Redemption 2, над которой трудились 2441 сотрудник.
Bloomberg предполагает, что расходы на GTA 6 могли превысить миллиард долларов, но официального подтверждения этой оценки нет. Руководитель издательского направления Rockstar Дженнифер Колбе опровергла информацию о бюджете более чем в 1,5 миллиарда долларов, не раскрыв при этом реальную стоимость производства.
Финансовые ожидания от игры остаются огромными: аналитики прогнозируют свыше 3 миллиардов долларов выручки за первые четыре месяца после выхода. Пока эти оценки остаются прогнозами, но масштаб команды и продолжительность разработки наглядно показывают, насколько крупным проектом стала следующая Grand Theft Auto.
Любопытно. Т.е. игроки, по их мнению, будут платить за воздух уже через пол года после выхода игры? Звучит неплохо.
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