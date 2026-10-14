GTA 6 может стать самой дорогой игрой в истории - но Rockstar опровергла популярные слухи о бюджете в $1,5 млрд

Разработка Grand Theft Auto VI, вероятно, обошлась дороже любой другой игры, однако точную сумму Rockstar Games раскрывать не спешит. В материале Bloomberg журналист Джейсон Шрайер рассказал о масштабах производства и сообщил, что компания опровергла слухи о бюджете свыше 1,5 миллиарда долларов.

По данным издания, создание GTA 6 длится более восьми лет. За это время Rockstar дважды переносила релиз и значительно расширила штат. Сейчас в компании работают 4711 человек в 12 офисах — почти вдвое больше, чем во время разработки Red Dead Redemption 2, над которой трудились 2441 сотрудник.

Bloomberg предполагает, что расходы на GTA 6 могли превысить миллиард долларов, но официального подтверждения этой оценки нет. Руководитель издательского направления Rockstar Дженнифер Колбе опровергла информацию о бюджете более чем в 1,5 миллиарда долларов, не раскрыв при этом реальную стоимость производства.

Финансовые ожидания от игры остаются огромными: аналитики прогнозируют свыше 3 миллиардов долларов выручки за первые четыре месяца после выхода. Пока эти оценки остаются прогнозами, но масштаб команды и продолжительность разработки наглядно показывают, насколько крупным проектом стала следующая Grand Theft Auto.