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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 893 оценки

GTA 6 может выйти на Nintendo Switch 2 уже в 2027 году - про ПК Rockstar по-прежнему молчит

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Издание VICE со ссылкой на инсайдера Nash Weedle сообщило, что Rockstar Games уже работает над версией Grand Theft Auto VI для Nintendo Switch 2. По его данным, разработка порта продолжается, а после решения технических проблем к проекту подключились сторонние студии, специализирующиеся на адаптации игр для новой консоли Nintendo.

Согласно информации источника, релиз GTA 6 на Switch 2 ожидается в 2027 году, а не одновременно с версиями для других платформ. При этом инсайдер утверждает, что аналогичные сведения ему подтвердили сразу несколько независимых источников.

Стоит отметить, что Rockstar Games и Nintendo официально не подтверждали существование версии GTA 6 для Switch 2. Поэтому к данной информации следует относиться как к неподтверждённому слуху до появления официальных заявлений.

При этом Rockstar Games по-прежнему официально не объявила дату выхода GTA 6 на ПК. На данный момент подтверждён только релиз игры на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, тогда как владельцам компьютеров, вероятно, придётся ждать отдельного анонса, как это уже происходило с предыдущими проектами студии.

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Комментарии:  26
Ваш комментарий
maximus388
12
Napoleon001

Думаю не стоит ждать на PC до 2028 года

9
Геральт Батькович

Да как то похрен, на ПК есть во что поиграть

8
Алан Битаров

Там GTA V еще нету, а они уже думают о ГТА 6, которая на PS5 Pro в 30 фпс пойдет только.

7
Retrо_Gаmer

пк рабов опять обделили давайте пишите комменты я этот текст уже 60 раз копировал и везде вставлял все еще ведетесь

3
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