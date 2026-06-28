GTA 6 может выйти на Nintendo Switch 2 уже в 2027 году - про ПК Rockstar по-прежнему молчит

Издание VICE со ссылкой на инсайдера Nash Weedle сообщило, что Rockstar Games уже работает над версией Grand Theft Auto VI для Nintendo Switch 2. По его данным, разработка порта продолжается, а после решения технических проблем к проекту подключились сторонние студии, специализирующиеся на адаптации игр для новой консоли Nintendo.

Согласно информации источника, релиз GTA 6 на Switch 2 ожидается в 2027 году, а не одновременно с версиями для других платформ. При этом инсайдер утверждает, что аналогичные сведения ему подтвердили сразу несколько независимых источников.

Стоит отметить, что Rockstar Games и Nintendo официально не подтверждали существование версии GTA 6 для Switch 2. Поэтому к данной информации следует относиться как к неподтверждённому слуху до появления официальных заявлений.

При этом Rockstar Games по-прежнему официально не объявила дату выхода GTA 6 на ПК. На данный момент подтверждён только релиз игры на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, тогда как владельцам компьютеров, вероятно, придётся ждать отдельного анонса, как это уже происходило с предыдущими проектами студии.