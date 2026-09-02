GTA 6 может заставить игроков "забыть, что они играют", и именно этим больше всего гордится руководитель Rockstar

GTA 6, возможно, является самой насыщенной выбором игрой, когда-либо созданной Rockstar Games, и это мнение Роба Нельсона, нынешнего руководителя разработки и соруководителя студии Rockstar North. В интервью YouTube-каналу TGG Нельсон рассказал о том, чем он больше всего гордится в этом проекте, и описал систему симуляции, настолько взаимосвязанную, что, по его словам, она может заставить игрока забыть, что он играет в игру.

То, как все работает вместе, с таким количеством сложных взаимосвязанных систем. Вы даже можете забыть, что игра разработана именно таким образом. Думаю, это позволяет вам интерпретировать персонажа настолько глубоко или поверхностно, насколько вы захотите.

Роб Нельсон вышел за рамки технического погружения и рассказал о том, как игра органично обрабатывает моральные решения игрока, не навязывая суждений, но и не игнорируя последствия действий. Для содиректора Rockstar North это означает «идею, что теперь у вас есть большая свобода выбора в том, как подходить к ситуациям».

Вы по-прежнему можете причинить столько разрушений, сколько можете себе представить. Как вы себя чувствуете, если это как-то влияет на определённые вещи? Хотите ли вы это делать? Хотите ли вы сделать больше? Хотите ли вы сделать меньше? Вам все равно? Это зависит от вас и от того, что для вас важно.

В заявлении указывается, что GTA 6 не должна просто наказывать или вознаграждать игрока бинарным образом за его выбор, а скорее создать экосистему, где каждое действие отражается на окружающих системах, предоставляя игроку возможность самому решать, насколько это будет влиять на его поведение в игре.

Во время интервью с TGG руководителя также спросили, чего ожидать от онлайн-компонента GTA 6. Однако канал уточнил, что разработчики «не комментировали» этот вопрос. На данный момент доступная информация об игре ограничивается официальным расширенным обзором, который уже намекал на масштаб и амбиции проекта.

GTA 6 выйдет 19 ноября 2026 года для PS5 и Xbox Series S|X. На данный момент Rockstar официально не анонсировала версию для ПК.