GTA 6 можно украсть, даже не вскрывая коробку? Покупатели показали, как код активации просвечивает через упаковку

Покупатели Grand Theft Auto VI обнаружили потенциально серьёзную уязвимость физических изданий игры. Оказалось, что код активации цифровой копии можно рассмотреть прямо через пластиковую коробку, даже не вскрывая заводскую упаковку. Это вызвало опасения, что злоумышленники смогут похищать ключи активации непосредственно с магазинных полок, оставляя будущих покупателей без игры.

Проблему обнаружили пользователи Reddit, получившие свои экземпляры GTA 6 перед официальным релизом. Один из них продемонстрировал, что при определённом освещении символы кода просвечивают сквозь упаковку. После дополнительной обработки фотографии ему удалось повысить читаемость комбинации. Автор подчеркнул, что собственный ключ уже активировал, а последние три символа намеренно скрыл на опубликованном изображении.

Другой пользователь поделился аналогичным наблюдением, приложив фотографии коробки. На снимках заметны очертания символов, которые обычно должны быть скрыты до вскрытия упаковки. Однако не всем удалось повторить эксперимент: некоторые покупатели сообщили, что смогли различить лишь область расположения кода, но не саму комбинацию.

Причиной потенциальной проблемы стала конструкция физических изданий GTA 6. Rockstar Games отказалась от привычных дисков в пользу цифровых ключей, напечатанных на внутренней стороне бумажной обложки коробки. В результате код оказался отделён от внешнего мира лишь упаковочными материалами, которые, как выяснилось, не всегда полностью блокируют свет.

Пользователи уже выражают опасения, что недобросовестные посетители магазинов смогут получить доступ к чужим кодам, не оставляя видимых следов вскрытия. Особенно неприятной ситуация может оказаться для покупателей, которые обнаружат, что их ключ уже использован. При этом достоверно подтверждённых случаев кражи GTA 6 именно таким способом пока нет.

Rockstar Games пока не комментировала обнаруженную особенность упаковки. Также неизвестно, предусмотрены ли дополнительные механизмы защиты кодов от активации до момента покупки. Официальный релиз Grand Theft Auto VI состоится 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.