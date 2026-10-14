GTA 6 на ПК не стоит ждать раньше середины 2027 года - аналитики и инсайдеры опровергли слухи о скором релизе

Недавние сообщения о том, что ПК версия Grand Theft Auto 6 может выйти уже в начале 2027 года, неожиданно подверглись жесткой критике со стороны аналитиков и авторитетных инсайдеров индустрии. Специалисты сходятся во мнении, что ПК-игрокам придется набраться терпения, ведь релиз порта вряд ли состоится раньше конца весны или даже середины 2027 года.

Главным аргументом против скорого выхода на ПК стали финансовые показатели Take-Two Interactive. Аналитики подчеркивают, что издатель не ожидает сверхдоходов в период вплоть до 31 марта 2027 года, когда завершается текущий финансовый год компании. Если бы выход игры на ПК хотя бы был в планх на первые месяцы 2027 года, издательство обязано было бы заранее отразить многомиллионные поступления в своих прогнозах для инвесторов. Точная позиция руководства станет понятна 9 ноября, когда Take-Two представит свежий финансовый отчет. Однако вряд ли он будет сильно изменен, скорее всего, будет опубликован план на первую половину 2027 года.

К скепсису аналитиков присоединились и профильные инсайдеры. Исследователь сообщества videotech отметил, что даже если подобные ранние окна релиза и фигурировали во внутренних отчетах, Rockstar Games исторически славится постоянными переносами:

Я не особо верю, что ПК-порт GTA 6 выйдет в срок. Rockstar постоянно переносит свои релизы. Если бы мне пришлось делать ставку, я бы назвал конец весны 2027 года. Очень надеюсь, что они потратят как можно больше времени и доведут версию до идеала. Все помнят, в каком ужасном техническом состоянии на старте вышел ПК-порт Red Dead Redemption 2 — повторения этой истории никто не хочет.

На затягивание сроков релиза влияет и сугубо производственный цикл. Сразу после ноябрьского релиза основные силы разработчиков будут брошены на устранение багов и поддержку версий для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Дополнительным фактором остается вопрос оптимизации под сотни конфигураций ПК-«железа»: при масштабах и физической плотности штата Леонида этот процесс неизбежно потребует многих месяцев дополнительной работы.

Появление неподтвержденных слухов о скором выходе на ПК вновь спровоцировало волну споров между консольными игроками и ПК-сообществом о преимуществах платформ — от доступности консолей до неограниченного FPS с присловутым аспекленгом и моддинга на ПК. Однако, судя по актуальным данным, консольная эксклюзивность игры продлится как минимум полгода.