GTA 6 на Xbox Series S - серьезный вызов для Rockstar, но глава Take-Two уверен, что все будет в порядке

Как подтвердила компания Take-Two, релиз GTA 6 состоится осенью 2025 года на консолях PlayStation 5 и Xbox серии X/S. При этом, с учетом масштаба и продвинутости игры, выпуск на S-S от Microsoft может показаться проблематичным: мы уже читали об обвинениях в адрес этой платформы, в том числе от создателей Kingdom Come и бывшего разработчика Naughty Dog.
Более того, именно из-за менее мощной Xbox блокбастер Baldur's Gate 3 существенно задержался на консоли редмондского гиганта. Но в случае с GTA 6 такого не произойдет, о чем Штраус Зельник сообщил во время общения с инвесторами.
Во время телефонной конференции компании Take-Two прозвучал вопрос о возможных ограничениях для GTA 6 в связи с выходом игры на Xbox Series S. В ответ Зельник заверил, что компания будет поддерживать платформы, которые используют ее клиенты, до тех пор, пока на это есть спрос, и найдет способ сделать это независимо от уровня их технической оснащенности. «Наши команды действительно хороши в этом. Меня это совершенно не беспокоит».
Его слова звучат довольно странно в контексте того, что GTA 6 так и не была анонсирована на PC. Хотя босс Take-Two и признался, что в поддержке «ПК» нет ничего сложного, но рассчитывать на то, что в день релиза на консолях мы сможем поиграть на ПК в новую часть культовой гангстерской серии, не приходится.
Стоит также отметить, что Зельник не исключает более широкого присутствия игр Take-Two на консолях Nintendo (по всей видимости, речь идет о преемнике Switch), поскольку «Take-Two поддерживает блокбастерные платформы».
все будет в порядке, терпилоиды-консольщики в 360p на минималках схвавают
Ага, ещё и заплатят не мало!))))
В порядке, как с ремастерами трилогии на PC? :) Ну, нельзя поспорить, что они вышли.
не канонный трейлер показывает что будет хуже угта 5 xD ждать в след году имеет смысл только kingdom come 2
чувак, иди долбанись головой об стену, достало читать твою ересь
ну иди долбанись и не читай 🤣 раз все равно в играх нубасик и про то как гта выглядеть должно не знаешь
а как должны выглядеть gta?
Из-за Xbox Series S игра будет плохой. Зря вообще майки эту слабую консоль выпустили. Там внутри AMD, на 4 терафлопса, 20 вычислительных блоков по 1.565 ГГц. У старшей версий 52 вычислительных блока 15 терафлопса так же ОЗУ 16 Гб у вместо 10Гб
240р upscale 720p хватит всем!
Скоро исполняется год первому невнятному трейлеру, худшему в истории Rockstar. По-моему, всё ясно уже с этой игрой.
Забавнее всего будет читать комментарии, когда выйдет второй.
Опять таблетки не выпил? Ну-ка быстренько закинулся и в кроватку, завтра отпустит.
Таблетки придётся пить тебе, чтобы успокоиться. Я-то уже знаю, что эта игра станет феерическим провалом, самым позорным в истории видеоигр.
худшему это который побил все рекорды на ютубе? такой попущ нулевой
мне не нужны трейлеры, я жду релиза, тебе нужны таблетки - ты почти мертвый, тебе не дожить до релиза
Чувак, быть позорным терпилой, как ты - просто стыдно. Может быть сам поймёшь (когда подрастёшь), может быть другие скажут. Хотя с возрастом ума прибавляется далеко не у всех. Я бы даже сказал, что если человек - дурачок, то очень высока вероятность, что он таким и останется.
Ты просто глуп, вот и всё. Пойми это, и смирись.