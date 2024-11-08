GTA 6 на Xbox Series S - серьезный вызов для Rockstar, но глава Take-Two уверен, что все будет в порядке

Как подтвердила компания Take-Two, релиз GTA 6 состоится осенью 2025 года на консолях PlayStation 5 и Xbox серии X/S. При этом, с учетом масштаба и продвинутости игры, выпуск на S-S от Microsoft может показаться проблематичным: мы уже читали об обвинениях в адрес этой платформы, в том числе от создателей Kingdom Come и бывшего разработчика Naughty Dog.

Более того, именно из-за менее мощной Xbox блокбастер Baldur's Gate 3 существенно задержался на консоли редмондского гиганта. Но в случае с GTA 6 такого не произойдет, о чем Штраус Зельник сообщил во время общения с инвесторами.

Во время телефонной конференции компании Take-Two прозвучал вопрос о возможных ограничениях для GTA 6 в связи с выходом игры на Xbox Series S. В ответ Зельник заверил, что компания будет поддерживать платформы, которые используют ее клиенты, до тех пор, пока на это есть спрос, и найдет способ сделать это независимо от уровня их технической оснащенности. «Наши команды действительно хороши в этом. Меня это совершенно не беспокоит».

Его слова звучат довольно странно в контексте того, что GTA 6 так и не была анонсирована на PC. Хотя босс Take-Two и признался, что в поддержке «ПК» нет ничего сложного, но рассчитывать на то, что в день релиза на консолях мы сможем поиграть на ПК в новую часть культовой гангстерской серии, не приходится.

Стоит также отметить, что Зельник не исключает более широкого присутствия игр Take-Two на консолях Nintendo (по всей видимости, речь идет о преемнике Switch), поскольку «Take-Two поддерживает блокбастерные платформы».