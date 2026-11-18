Во время прохождения Grand Theft Auto 6 на Xbox Series X обозреватель ZTGD столкнулся с нестабильной частотой кадров. Игра работает при целевых 30 FPS, однако периодически показатель опускается ниже этой отметки, что вместе с проблемами разрешения сказывается на впечатлениях от проекта.

Журналист отметил, что качество изображения тоже не всегда остается стабильным. В одних сценах картинка выглядит четкой, но в других масштабирование разрешения приводит к заметному размытию. При этом детализация игрового мира остается впечатляющей, хотя за нее приходится расплачиваться производительностью.

Автор признался, что хотел бы увидеть режим с 60 FPS, даже если бы ради этого разработчикам пришлось пойти на некоторые графические компромиссы. Впрочем, после некоторого времени он привык к ограничению в 30 кадров в секунду, хотя просадки ниже этого значения по-прежнему мешали комфортной игре. На старте обозреватель также собирается проверить версию для PS5 Pro и сравнить качество изображения.

Несмотря на технические недостатки, журналист высоко оценил масштаб и наполненность игрового мира. По его словам, даже после продолжительного прохождения он не успел исследовать и четверти доступного контента. В GTA 6 есть охота, мини-гольф, гонки, коллекционные предметы, дополнительные игры, а также система отношений между Джейсоном и Люсией, влияющая на их взаимодействие.

Отдельно обозреватель похвалил музыкальное сопровождение, радиостанции, внутриигровые шоу и диджеев. Он считает, что в GTA 6 можно провести месяцы, продолжая находить новые занятия и детали. Несмотря на нестабильный FPS и периодически низкое разрешение, автор назвал проект одной из лучших игр года.