GTA 6 настолько масштабна, что даже разработчики из Rockstar ещё не видели её целиком

GTA 6 обещает стать самым амбициозным проектом в игровой индустрии; игра определённо превзойдёт по масштабам всё, что Rockstar Games выпускала ранее. Более того, команда разработчиков признается: игра настолько огромна, что они сами ещё не успели увидеть всё, что она может предложить.

В беседе с IGN Роб Нельсон из Rockstar Games отметил, что масштаб GTA 6 настолько велик, что даже работающие над ней специалисты ещё не видели игру целиком. Объясняя причины этого, соруководитель студии Rockstar North рассказал, что во время игры одна из реплик Джейсона побудила его изменить маршрут, когда он направлялся на ограбление.

Он пояснил, что раньше не встречал этой фразы, а значит, вряд ли кто-то из остальных членов команды видел всё — или даже большую часть — того, что предлагает GTA 6.

Игра настолько огромна, что я не знаю никого в команде, кто знал бы её целиком.

Ожидается, что GTA 6 выведет фирменную формулу игр Rockstar с открытым миром на качественно новый уровень — значительно выше того, что предлагали GTA 5 и Red Dead Redemption 2. Заявление Роба Нельсона лишь подтверждает это, подогревая и без того огромный интерес фанатов к игре.