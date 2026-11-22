Бывший руководитель Square Enix Джейкоб Навок сравнил активность игроков в Steam и Fortnite до и после выхода GTA 6. Ожидаемого оттока аудитории он не обнаружил и предположил, что успех новинки Rockstar связан с возвращением людей, которые давно перестали играть.

По мнению Навока, значительная часть покупателей GTA 6 — так называемые lapsed gamers, то есть бывшие игроки, переключившиеся на другие развлечения. Ранее об этой аудитории говорил аналитик Мэттью Болл, называя среди альтернатив видеоиграм TikTok, азартные игры и OnlyFans.

В публикации на X Навок отметил, что ожидал огромного падения онлайн-активности других игр после релиза GTA 6, однако этого не произошло. Он также обратил внимание, что большинство покупателей выбрали издание стоимостью $100. По его мнению, это свидетельствует о том, что проблема игровой индустрии на Западе не столько в высоких ценах на игры и консоли, сколько в недостаточной привлекательности самих развлечений.

Навок добавил, что на фоне подорожания консолей и снижения продаж многие владельцы приставок могли просто перестать играть, поскольку не находили проектов, ради которых стоило бы тратить время.

С его выводами поспорил пользователь X, указавший на то, что GTA 6 пока не вышла на ПК. Поэтому отсутствие падения онлайна в Steam неудивительно: у пользователей платформы нет причин покупать консоль ради игры с ограничением в 30 FPS. Навок возразил, что многие игроки одновременно владеют и игровыми ПК, и консолями, поэтому аудитории этих платформ значительно пересекаются.