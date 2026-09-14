GTA 6 не получила обычный геймплейный трейлер из-за огромного количества контента

Глава студии Rockstar Games Роб Нельсон объяснил, почему разработчики отказались от традиционного геймплейного трейлера Grand Theft Auto 6 в пользу почти 30-минутного Extended Look.

По словам Нельсона, Rockstar не стала делать привычный ролик с закадровыми комментариями не только потому, что подобный формат уже использовался для GTA 5 и Red Dead Redemption 2. Главная проблема заключается в самом масштабе GTA 6 — игру оказалось «чрезвычайно сложно показывать», поскольку в ней слишком много интересных вещей, которые невозможно нормально раскрыть в рамках стандартного трейлера.

Extended Look действительно позволил Rockstar показать гораздо больше. Несмотря на продолжительность почти в полчаса, ролик всё равно оставил ощущение лишь небольшого знакомства с возможностями GTA 6 и показал далеко не всё, что ждёт игроков.

Отдельно Rockstar могла учитывать и колоссальный интерес к игре. GTA 6 уже называют одной из самых ожидаемых игр в истории, поэтому для продвижения проекта студия выбрала необычный формат, включая премьеру Extended Look на Netflix. При этом часть игроков всё ещё критикует маркетинговую кампанию игры, считая её слишком сдержанной.