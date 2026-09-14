GTA 6 не получила обычный геймплейный трейлер из-за огромного количества контента

Глава студии Rockstar Games Роб Нельсон объяснил, почему разработчики отказались от традиционного геймплейного трейлера Grand Theft Auto 6 в пользу почти 30-минутного Extended Look.
По словам Нельсона, Rockstar не стала делать привычный ролик с закадровыми комментариями не только потому, что подобный формат уже использовался для GTA 5 и Red Dead Redemption 2. Главная проблема заключается в самом масштабе GTA 6 — игру оказалось «чрезвычайно сложно показывать», поскольку в ней слишком много интересных вещей, которые невозможно нормально раскрыть в рамках стандартного трейлера.
Extended Look действительно позволил Rockstar показать гораздо больше. Несмотря на продолжительность почти в полчаса, ролик всё равно оставил ощущение лишь небольшого знакомства с возможностями GTA 6 и показал далеко не всё, что ждёт игроков.
Отдельно Rockstar могла учитывать и колоссальный интерес к игре. GTA 6 уже называют одной из самых ожидаемых игр в истории, поэтому для продвижения проекта студия выбрала необычный формат, включая премьеру Extended Look на Netflix. При этом часть игроков всё ещё критикует маркетинговую кампанию игры, считая её слишком сдержанной.
Пи3даболы, выбрали они такой формат всем известно почему, что бы бабла срубить и все это прекрасно понимают.
звучит как бред сумасшедшего
На счёт огромного количества контента - отчасти верю. Вспомнить ту же RDR2 - трейлер простой и незамысловатый, а по итогу игра подарила неисчисляемое количество особенностей и деталей. В любом случае, все подробности, только после выхода.