GTA 6 не получится запустить бесплатно: авторы джейлбрейка PS5 передумали его выпускать

Накануне предполагаемого релиза джейлбрейка PlayStation 5 с прошивкой 14.22 его авторы объявили, что не собираются публиковать инструмент. Ранее сообщалось, что взлом может появиться 10 ноября и позволит запускать на консоли неофициальные игровые пакеты fPKG. Теперь команда отказалась от этих планов, сославшись на опасения по поводу возможных судебных разбирательств.

В своём обращении хакеры подтвердили, что продемонстрированный ранее джейлбрейк PS5 реален и технически осуществим. Однако выпускать его в открытый доступ они не намерены. По словам авторов, они не хотят сталкиваться с юридическими последствиями, судебными исками и преследованием в будущем.

Команда также опровергла слухи о появлении в сети дампа GTA 6. По её словам, сообщения о готовой копии игры распространяют фейковые аккаунты, пытающиеся обмануть пользователей. Хакеры отдельно предупредили, что не будут писать игрокам в личные сообщения и требовать деньги за доступ к каким-либо материалам или вознаграждениям.

Таким образом, обещанный на 10 ноября взлом PS5 с прошивкой 14.22, который мог бы открыть возможность запуска неофициальных копий игр, опубликован не будет. Авторы также подчеркнули, что не станут выпускать никаких материалов, связанных с GTA 6.

В завершение обращения команда призвала игроков поддержать Rockstar Games и приобретать игры легально. Хакеры отметили, что разработчики вложили в создание GTA 6 огромное количество времени, усилий и денег, и они не хотят навредить репутации студии или разочаровать её сотрудников.