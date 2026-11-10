GTA 6 обойдёт стороной PS4, но доберётся до Xbox One - Microsoft нашла способ запустить игру на старой консоли

Владельцам Xbox One, похоже, не придётся покупать новую консоль ради Grand Theft Auto VI. Rockstar Games подтвердила, что долгожданный криминальный экшен станет доступен на приставках Microsoft прошлого поколения благодаря технологии облачного гейминга. Причём воспользоваться этой возможностью можно будет уже в день официального релиза.

Как сообщает The Verge, GTA VI появится в сервисе Xbox Cloud Gaming, однако на старте облачная версия будет доступна исключительно на консолях Xbox One и Xbox Series X|S. Это позволит владельцам старых приставок отправиться в Вайс-Сити без необходимости приобретать более современное оборудование.

При этом полноценного релиза GTA VI для Xbox One не планируется. Игра будет запускаться на удалённых серверах Microsoft, а изображение передаваться на консоль через интернет. По информации Rockstar, облачная версия будет использовать графические настройки Xbox Series S, поэтому рассчитывать на качество изображения уровня Xbox Series X не стоит.

Любопытно, что возможности Xbox Cloud Gaming в случае GTA VI окажутся необычно ограниченными. Несмотря на то что сервис обычно поддерживает компьютеры, телевизоры и браузеры, на момент запуска транслировать игру на эти устройства не позволят. Таким образом, владельцы ПК по-прежнему не смогут получить доступ к GTA VI через облачный сервис Microsoft.

Разработчики также подтвердили поддержку Remote Play на PlayStation и Xbox. Эта функция позволяет транслировать игру с собственной консоли на другое устройство, но, в отличие от облачного гейминга, требует наличия соответствующей игровой приставки.

Таким образом, Xbox One неожиданно получит возможность запускать одну из самых ожидаемых игр последних лет, несмотря на отсутствие полноценной версии для старого поколения. Главными условиями станут доступ к облачному сервису и достаточно стабильное интернет-соединение.

Grand Theft Auto VI выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.