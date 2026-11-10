GTA 6 обрушила серверы PlayStation? После старта предзагрузки игроки массово жалуются на сбои PSN

Долгожданный старт предварительной загрузки Grand Theft Auto VI совпал с проблемами в работе PlayStation Network. 10 ноября пользователи начали сообщать о неполадках PSN, включая трудности с подключением к серверам, нестабильную работу онлайн-сервисов и ошибки при скачивании игр. На фоне огромного интереса к новинке Rockstar Games возникли предположения, что причиной мог стать наплыв желающих заранее загрузить GTA VI.

Согласно сообщению The Sunday Guardian, сервис Downdetector зафиксировал увеличение количества жалоб на PlayStation Network. В одном из замеров число сообщений о проблемах достигло 125 при обычном показателе около 11. Пользователи жаловались на ошибки подключения, задержки и трудности с доступом к игровым сервисам.

Ситуация совпала с началом предварительной загрузки GTA VI, которая стала доступна владельцам цифровых предзаказов на PlayStation 5 с полуночи 10 ноября по местному времени. По официальной информации Rockstar Games, размер загружаемых файлов может достигать 212 ГБ в зависимости от устройства и издания игры.

Впрочем, пока нет доказательств, что именно наплыв поклонников GTA VI стал причиной неполадок. Sony не подтверждала связь между предзагрузкой и сообщениями о сбоях, а независимые сервисы мониторинга не установили факт продолжительного масштабного отключения PlayStation Network.

Таким образом, GTA VI уже оказалась в центре обсуждения проблем с PSN ещё до своего выхода, хотя говорить о том, что игра действительно обрушила серверы PlayStation, пока преждевременно.

Релиз Grand Theft Auto VI состоится 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.