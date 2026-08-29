GTA 6 Online может выйти лишь через 1-2 года после релиза - Rockstar способна отложить запуск до 2027-2028 годов

Grand Theft Auto 5 вышла 17 сентября 2013 года, а GTA Online запустили всего через две недели — 1 октября 2013 года. С GTA VI ситуация может оказаться совершенно другой: игра выйдет 19 ноября 2026 года, но Rockstar до сих пор не объявила, когда появится её новая онлайн-версия. Это может произойти не через две недели и даже не через два месяца, а, возможно, лишь через два года.

Forbes отмечает, что GTA VI уже 13 лет находится в разработке и несколько раз переносилась. Сейчас Rockstar сосредоточена на финальной стадии работы над основной игрой, поэтому запуск GTA 6 Online одновременно с ней, по мнению автора, был бы маловероятен.

Кроме того, нынешняя GTA Online по-прежнему приносит огромные деньги. В 2020 году расходы игроков на микротранзакции достигли $744 млн за год, а сейчас, спустя 13 лет после выхода GTA 5, сервис всё ещё приносит около $400 млн в год. Поэтому у Rockstar нет острой необходимости немедленно переводить аудиторию на новую платформу.

Forbes считает наиболее вероятным, что до запуска GTA 6 Online пройдёт как минимум год или два. При этом выход новой версии не будет означать закрытие GTA Online.

Rockstar, вероятно, сначала дождётся, пока ажиотаж вокруг огромных продаж GTA VI после 19 ноября 2026 года спадёт, а затем будет оценивать снижение доходов GTA Online и выбирать подходящий момент для запуска нового сервиса.

Таким образом, GTA 6 Online может появиться в 2027 или 2028 году, однако это пока лишь прогноз Forbes.