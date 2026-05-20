GTA 6 "оценили" в 16 пенсов в PlayStation Store - Google случайно показал странный ценник

Фанаты GTA 6 продолжают ждать хоть каких-то новостей о долгожданной игре — будь то дата старта предзаказов, третий трейлер или официальная стоимость. На этом фоне неожиданное появление цены GTA 6 в Google стало поводом для обсуждений и шуток.

Пользователи заметили, что в поисковой выдаче Google версия GTA 6 для PlayStation Store якобы получила ценник всего в 16 пенсов. Скриншот с необычной стоимостью быстро разошёлся по соцсетям, хотя очевидно, что это ошибка или некорректно подтянутые данные.

Ранее в сети уже появлялись слухи о цене игры — в феврале 2026 года некоторые магазины указывали стоимость около £89.99. Тогда предполагалось, что речь идёт о временном плейсхолдере, поскольку Rockstar Games и Take-Two до сих пор официально не раскрывали цену проекта.

На фоне растущих цен на игры многие игроки опасаются, что именно GTA 6 станет первым AAA-релизом со стандартным изданием дороже $100. Однако текущий «ценник» в 16 пенсов, разумеется, не имеет ничего общего с реальностью.

Сейчас фанаты надеются, что больше информации о GTA 6 появится во время ближайшего финансового отчёта Take-Two. Пока же Rockstar продолжает хранить молчание, а сообщество цепляется за любые утечки и слухи вокруг игры.