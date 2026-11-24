Запуск Grand Theft Auto VI оказался настолько масштабным событием, что повлиял на посещаемость не только других развлекательных площадок, но и крупнейшего порносайта Pornhub. Согласно данным, опубликованным Mashable, трафик сервиса в США снизился на 15,5% уже через час после выхода игры.

При этом до релиза GTA 6 посещаемость Pornhub, напротив, была на 16,5% выше обычного уровня. После запуска игры показатели начали заметно колебаться, а средний пик посещаемости пришёлся на несколько дней спустя.

Одновременно с этим резко вырос интерес к эротическому контенту по мотивам GTA 6. Исследование Mashable зафиксировало увеличение числа соответствующих поисковых запросов на 16 196%. Только 18 ноября пользователи сделали до 15 млн запросов, связанных с игрой. В частности, искали саму GTA 6, стрип-клуб из игры и материалы с участием Люсии. В поисковой выдаче также оказалась Мэнди — персонаж, которого фанаты считают потенциальной серийной убийцей. Её напарник Джейсон особой популярностью не пользовался.

Пострадали и другие развлечения. Матч Thursday Night Football, состоявшийся в день релиза GTA 6, собрал самую низкую аудиторию среди игр сезона. Впрочем, связывать падение исключительно с запуском Rockstar было бы неправильно.

Зато кинотеатрам релиз игры, похоже, не помешал: «Голодные игры: Рассвет жатвы» заработали в США $120 млн на старте проката — почти втрое больше предыдущего фильма серии «Баллада о змеях и певчих птицах».