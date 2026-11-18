GTA 6 установила новый рекорд Twitch по количеству одновременных зрителей. Прямо сейчас трансляции игры смотрят около 3,25 млн человек, и аудитория продолжает увеличиваться.

Прежнее достижение принадлежало League of Legends: в 2022 году финал чемпионата мира по этой дисциплине собрал 3,1 млн зрителей одновременно. Теперь GTA 6 превзошла этот показатель, став самой просматриваемой игрой за всю историю платформы по числу одновременных зрителей.

Судя по продолжающемуся росту аудитории, итоговая цифра может оказаться ещё выше.