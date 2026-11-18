GTA 6 установила новый рекорд Twitch по количеству одновременных зрителей. Прямо сейчас трансляции игры смотрят около 3,25 млн человек, и аудитория продолжает увеличиваться.
Прежнее достижение принадлежало League of Legends: в 2022 году финал чемпионата мира по этой дисциплине собрал 3,1 млн зрителей одновременно. Теперь GTA 6 превзошла этот показатель, став самой просматриваемой игрой за всю историю платформы по числу одновременных зрителей.
Судя по продолжающемуся росту аудитории, итоговая цифра может оказаться ещё выше.
ДА это шляпа а не гта, уки убить гта, как так возможно было, ну как, пох что она на пк сразу не вышла, но то что я вижу и коменты к стримам, господи, ушатать гта, нууу как бл это возможно. А по факту вышло глючное, закритованное(привет живой мир) нечто с унылыми диалогами, два оставите вы её себе. Самое страшное гта убили, это уже полный капсдец, где сан2 и тд, что это вообще. А главное реакция и стримеры которые бросают и такие "ну да, возьмёт игру года" да чему там брать...
Глянул пару роликов, выглядит прикольно, видно что мир проработан