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об игре
Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.7 1 052 оценки

GTA 6 подвергается критике со стороны "чувствительных" геймеров. Люди похоже забыли, что GTA остается GTA

Gruz_
Новости

Как и ожидалось, трейлер грядущей игры студии Rockstar Games пользуется большой популярностью. Тем не менее, как оказалось, трейлер пришелся по вкусу далеко не всем, а некоторые, похоже, и вовсе забыли, что такое GTA. В сети появились абсурдные обвинения в адрес как разработчиков, так и самой игры, а некоторые "чувствительные" натуры даже призывают запретить новую часть популярной серии.

В социальной сети X (бывший Twitter) можно встретить посты, призывающие к началу акции #banGTA6. Некоторым пользователям портала не нравится, что в первом трейлере к грядущей игре Rockstar Games показаны обнаженные женщины. Помимо прочего, разработчиков обвиняют в чрезмерной сексуализации, которая, как утверждается, негативно влияет на детей.

По словам одного из пользователей, поддерживающего кампанию #banGTA6, новая часть популярной серии может "ухудшить" психическое здоровье современной молодежи. Как уже говорилось выше, некоторые люди, похоже, забыли, что такое GTA. Rockstar Games всегда ссылалась в своих играх на актуальные тенденции, и GTA 6 не стала исключением.

Пользователи социальной сети X уже добавили контекстную информацию к посту, в котором обвинили разработчиков в том, что их игра окажет негативное влияние на американских детей. При этом отмечается, что все части серии GTA получили от ESRB рейтинг M как игры, предназначенные для взрослой аудитории. Поэтому в случае с GTA 6 трудно ожидать иного развития событий.

Согласно анонсу, GTA 6 выйдет в 2025 году. Грядущий проект студии Rockstar Games появится только на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На данный момент разработчики ни словом не обмолвились о ПК-версии. Так что пользователям ПК остается лишь запастись терпением.

-23
68
Комментарии: 68
Ваш комментарий
JlaYm

"негативно влияет на детей" Вы чем там объелись когда такое, писали игра 18+

32
worys

Да зато пропаганда смены пола и прочее ЛГБТ у них на детей никак не влияет, а баба в купальнике это все пипец хана нации :)

28
Danny Lamb worys

Это другое! Причём, в игре может быть расчленёнка и насилие, но, не дай боже, игрок увидит женскую грудь.

11
worys Danny Lamb

Да вообще, кто знает не видь я еще в детстве этих ужасных женских молочных желез может быть и нормальным геем вырос, а не вот этим вот противным гетеросексуалом....

6
HellowRainbow

Насмотрятся на эти ваши сиськи, а потом детей делают. Фу

1
Аристов--Черный

Если "эти" недовольны - значит всё делается правильно:)

21
WittyOrvilleton

Интересно, а если эти обиженки пройдутся в реале по пляжам Майами, кого они тогда потребуют забанить? Реальных полуобнажённых людей? Что еще сказать - это клиника.))

13
Gurgun

GTA с рейтингом M(17+) -> для детей 🤡

10
FrankCecil

Маргиналы конченые. Сами не живут и другим мешают

9
hamshut

Сами то как раз эти лицемеры скрытно детей, при чем мальчиков, рады долбить, мерзоты!

1
saa0891

Нормальных баб завезли гандурасы негодуют.

7
Роза Гуава

Почему не трансгендерных мужиков из Тайланда?

-1
barabear

Там жирная негритоска на фотке, так что все по современному...

3
Voz

Ты где там нормальных баб увидел? Жирные твари, стремные морды с мужской челюстью, сисек нет. Ну а новость очевидно высрали что бы показать что якобы в этой блевоте пропагандистской есть красивые женские персы

0
saa0891 Voz

Дружище если ты слепой это твои проблемы.

0
SordidSentry Voz

С сиськами там всё норм как раз.

0
Евгений Кондратенко

А возрастной рейтинг 18+ для лохов наверное указывается.

Пользователи социальной сети X уже добавили контекстную информацию к посту, в котором обвинили разработчиков в том, что их игра окажет негативное влияние на американских детей

Эта игра 18+ Какие нахрен дети? Дети пусть в форточку и майнкрафт играют.

6
Алан Битаров

А ничего , что это влияние уже давно оказано самим населением Америки? Разве черные толстухи не трясут своими бамперами на улице?

5
Сплинтер Нэйтан 2

Этот момент в трейлере в прямом смысле ухватили с реальности как и многие другие подобные моменты как например с алигаторами

0
Ольга Бузова

Голые женщины позитивно влиятют на создание детей ,самих детей тоже надо приучать к голым женщинам чтобы они их не боялись когда вырастут

4
PuserG

Сиськи в студию, Олечка)

1
Кей Овальд

Началось. :))))))))

2
IY1982

Пусть лучше доё...ся до звёзд шоу-бизнеса своих, вот где может пострадать здоровье неокрепшей молодёжи

2
Voz

Какая ещё сексуализация? Там ни одного привлекательного женского персонажа, сплошные жирные мр@зи, гг латиноска с мужской челюгой и плоской грудью и манда с феминистской прической с выбритыми висками

2
SGate

Мне вот интересно, что будет с этим дебилом когда он на пляж сходит летом? Станет развратником и насильником?

2
PuserG

А что с ним будет, когда он посетит Сталинский бункер в Москве со своей девушкой моделью, об этом подумой)

-1
кум кумич

Чел явно в тикток не заходил, там контент куда более откровенный и безумный и основном генерируемый подростками, что он так хочет защитить)

1
Mr_Bredman

Да собственно ничего нового. Такие критики вылезают с каждым выходом новой части. Правда опасения все же есть. В нынешние времена повесточка очень сильна и даже рокстар может прогнутся.

1
Миханик Шестеренкин

Ооо, понеслась!!! Это только разогрев, чувствительные вы наши! Терпите!

1
Balmont92

В трейлере засилье цветных, жирных и "сильных" женщин, но левакам все мало.

1
KamaZz123

Пффф сиски писки на звезд посмотрите тоже самоє но чтото молчат не кто не возмущаеться а єто игра если сильно воспринемать то проблеми з психикой

1
alexhistory

Нужно ещë больше новостей!! Давайте ещë!)

0
prowkan

Блеваки, как всегда, недовольны, хотя в трейлере видно, что им старались угодить.

0
PuserG

Конкретно этот "левак" просит Z в чате писать, топит за Россию и Путина, его девушка русская модель, ну и так далее.

0
darkMarshall

Американцы и так больные, лол

0
bma2004

у нас политиканы и иже униженные и оскорблённые, что лучше чтоли?

2
6363

"Собаки лают, караван идет"

0
Oscilograf

Опять петушье бастует.

0
BRATISHKA1

Дело в том, что им лишь бы перевести на себя мнение безобидных, а в итоге они же сами и будут первые делать предзаказ, на "камеру" говорить какая она "плохая и фиминизмитическая" а сами будут задротить 25/10

0
PuserG

ЛОл)

0
tinsoman

Удивлён что пока что нет километровых постов про то что в трейлере гта 6 показали женщин и без каких либо трансгендеров и фиг пойми что там есть ещё.

0
SordidSentry

Как бы наша лига безопасного интернета не подгорела на сиськи. Заставят всех в Смуту играть.

0
MrSmoke67

Там ноют что много женщин, полуобнаженных или фривольно ведущих себя. А на Ру ресурсах все считают негров в кадре.

0
MeduzaRUS

🤣🤣🤣🤣

-1
PlatinumJack

новостик, ты знаешь чей это твит и для чего он сделан?

-1
Taicho

Мне интересно стало. Просвети, пожалуйста.

1
PlatinumJack Taicho

гуглом не умеешь пользоваться?

-7
vanтт PlatinumJack

Ты тему поднял, ты и объясняй, а не на гугл ссылай

1
PlatinumJack vanтт

да там не сложно, нужно просто набрать google и нажать на enter, а в современных браузерах даже не нужно теперь переходить на сайт поисковика и достаточно просто ввести в адресную строку то, что нужно найти, узнать информацию по любому вопросу и тд! не благодари!

0
Taicho PlatinumJack

Я лишь вежливо попросил разъяснить.

0
rewgerg43252

Кликбейт. Это не геймеры. Жирофемки не играют в игры.

-1
Kamishini1993

Такие клоуны не только у нас есть, рейтинг гта всегда был взрослый или около того

-1
ZackSnyder

и опять виноваты евреи....как же это надоело....

-1
Pidv537

вот тупой пендос вечно вы о своих бургерах это мать его русский бутерброд тупица

-2
Dark1994

Какая сексуализация? Одна белая баба на 7/10 и куча черных мерзких либо жирных мукакэ,

-3
Юрец Одесса

ГТА уже давно не гта (Им приходится идти за повесткой или их отменят)там сейчас повесток будет тонна, и не будет того юмора, что в старых играх от Rockstar. Ну показали чуток голой кожи, что такого, может это трансгендер, а это не запрещено у них.

-4
Комментарий удален
Юрец Одесса кум кумич

Ну хочешь сказать Rockstar не изменилась с юмором со старых своих игр? Что тогда можно было шутуть сейчас нельзя! И давай без оскорблений, а то наверно придётся ещё новый аккаунт создавать.

0
Сережаа кум кумич

А ничего что в игре про ограбления одна из гг женщина? Она будет валить мужиков, в том числе спецназ, в том числе в рукопашную... Ну то есть игра изначально повесточная

1
кум кумич Сережаа

Капец, уже от женщины гг рвутся. Сук, в серии, где эмигрант из Сербии, нигер с района и реднек из пустыни уничтожают миллионы полицейских в сюжетных миссиях, стали докапываться до рЫализма. Шиза. Признайся уже, ты просто очень хочешь за фембоя поиграть, вот и трясешся)

Уверен если ты узнаешь про существование той же Лары Крофт, которая валит пачками спецназ, у тебя котелок лопнет)

0
vanтт кум кумич

Я хочу за фембоя. Что здесь такого?

0