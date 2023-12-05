GTA 6 подвергается критике со стороны "чувствительных" геймеров. Люди похоже забыли, что GTA остается GTA

Как и ожидалось, трейлер грядущей игры студии Rockstar Games пользуется большой популярностью. Тем не менее, как оказалось, трейлер пришелся по вкусу далеко не всем, а некоторые, похоже, и вовсе забыли, что такое GTA. В сети появились абсурдные обвинения в адрес как разработчиков, так и самой игры, а некоторые "чувствительные" натуры даже призывают запретить новую часть популярной серии.
В социальной сети X (бывший Twitter) можно встретить посты, призывающие к началу акции #banGTA6. Некоторым пользователям портала не нравится, что в первом трейлере к грядущей игре Rockstar Games показаны обнаженные женщины. Помимо прочего, разработчиков обвиняют в чрезмерной сексуализации, которая, как утверждается, негативно влияет на детей.
По словам одного из пользователей, поддерживающего кампанию #banGTA6, новая часть популярной серии может "ухудшить" психическое здоровье современной молодежи. Как уже говорилось выше, некоторые люди, похоже, забыли, что такое GTA. Rockstar Games всегда ссылалась в своих играх на актуальные тенденции, и GTA 6 не стала исключением.
Пользователи социальной сети X уже добавили контекстную информацию к посту, в котором обвинили разработчиков в том, что их игра окажет негативное влияние на американских детей. При этом отмечается, что все части серии GTA получили от ESRB рейтинг M как игры, предназначенные для взрослой аудитории. Поэтому в случае с GTA 6 трудно ожидать иного развития событий.
Согласно анонсу, GTA 6 выйдет в 2025 году. Грядущий проект студии Rockstar Games появится только на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На данный момент разработчики ни словом не обмолвились о ПК-версии. Так что пользователям ПК остается лишь запастись терпением.
"негативно влияет на детей" Вы чем там объелись когда такое, писали игра 18+
Да зато пропаганда смены пола и прочее ЛГБТ у них на детей никак не влияет, а баба в купальнике это все пипец хана нации :)
Это другое! Причём, в игре может быть расчленёнка и насилие, но, не дай боже, игрок увидит женскую грудь.
Да вообще, кто знает не видь я еще в детстве этих ужасных женских молочных желез может быть и нормальным геем вырос, а не вот этим вот противным гетеросексуалом....
Насмотрятся на эти ваши сиськи, а потом детей делают. Фу
Если "эти" недовольны - значит всё делается правильно:)
Интересно, а если эти обиженки пройдутся в реале по пляжам Майами, кого они тогда потребуют забанить? Реальных полуобнажённых людей? Что еще сказать - это клиника.))
GTA с рейтингом M(17+) -> для детей 🤡
Маргиналы конченые. Сами не живут и другим мешают
Сами то как раз эти лицемеры скрытно детей, при чем мальчиков, рады долбить, мерзоты!
Нормальных баб завезли гандурасы негодуют.
Почему не трансгендерных мужиков из Тайланда?
Там жирная негритоска на фотке, так что все по современному...
Ты где там нормальных баб увидел? Жирные твари, стремные морды с мужской челюстью, сисек нет. Ну а новость очевидно высрали что бы показать что якобы в этой блевоте пропагандистской есть красивые женские персы
Дружище если ты слепой это твои проблемы.
С сиськами там всё норм как раз.
А возрастной рейтинг 18+ для лохов наверное указывается.
Эта игра 18+ Какие нахрен дети? Дети пусть в форточку и майнкрафт играют.
А ничего , что это влияние уже давно оказано самим населением Америки? Разве черные толстухи не трясут своими бамперами на улице?
Этот момент в трейлере в прямом смысле ухватили с реальности как и многие другие подобные моменты как например с алигаторами
Голые женщины позитивно влиятют на создание детей ,самих детей тоже надо приучать к голым женщинам чтобы они их не боялись когда вырастут
Сиськи в студию, Олечка)
Началось. :))))))))
Пусть лучше доё...ся до звёзд шоу-бизнеса своих, вот где может пострадать здоровье неокрепшей молодёжи
Какая ещё сексуализация? Там ни одного привлекательного женского персонажа, сплошные жирные мр@зи, гг латиноска с мужской челюгой и плоской грудью и манда с феминистской прической с выбритыми висками
Мне вот интересно, что будет с этим дебилом когда он на пляж сходит летом? Станет развратником и насильником?
А что с ним будет, когда он посетит Сталинский бункер в Москве со своей девушкой моделью, об этом подумой)
Чел явно в тикток не заходил, там контент куда более откровенный и безумный и основном генерируемый подростками, что он так хочет защитить)
Да собственно ничего нового. Такие критики вылезают с каждым выходом новой части. Правда опасения все же есть. В нынешние времена повесточка очень сильна и даже рокстар может прогнутся.
Ооо, понеслась!!! Это только разогрев, чувствительные вы наши! Терпите!
В трейлере засилье цветных, жирных и "сильных" женщин, но левакам все мало.
Пффф сиски писки на звезд посмотрите тоже самоє но чтото молчат не кто не возмущаеться а єто игра если сильно воспринемать то проблеми з психикой
Нужно ещë больше новостей!! Давайте ещë!)
Блеваки, как всегда, недовольны, хотя в трейлере видно, что им старались угодить.
Конкретно этот "левак" просит Z в чате писать, топит за Россию и Путина, его девушка русская модель, ну и так далее.
Американцы и так больные, лол
у нас политиканы и иже униженные и оскорблённые, что лучше чтоли?
"Собаки лают, караван идет"
Опять петушье бастует.
Дело в том, что им лишь бы перевести на себя мнение безобидных, а в итоге они же сами и будут первые делать предзаказ, на "камеру" говорить какая она "плохая и фиминизмитическая" а сами будут задротить 25/10
ЛОл)
Удивлён что пока что нет километровых постов про то что в трейлере гта 6 показали женщин и без каких либо трансгендеров и фиг пойми что там есть ещё.
Как бы наша лига безопасного интернета не подгорела на сиськи. Заставят всех в Смуту играть.
Там ноют что много женщин, полуобнаженных или фривольно ведущих себя. А на Ру ресурсах все считают негров в кадре.
🤣🤣🤣🤣
новостик, ты знаешь чей это твит и для чего он сделан?
Мне интересно стало. Просвети, пожалуйста.
гуглом не умеешь пользоваться?
Ты тему поднял, ты и объясняй, а не на гугл ссылай
да там не сложно, нужно просто набрать google и нажать на enter, а в современных браузерах даже не нужно теперь переходить на сайт поисковика и достаточно просто ввести в адресную строку то, что нужно найти, узнать информацию по любому вопросу и тд! не благодари!
Я лишь вежливо попросил разъяснить.
Кликбейт. Это не геймеры. Жирофемки не играют в игры.
Такие клоуны не только у нас есть, рейтинг гта всегда был взрослый или около того
и опять виноваты евреи....как же это надоело....
вот тупой пендос вечно вы о своих бургерах это мать его русский бутерброд тупица
Какая сексуализация? Одна белая баба на 7/10 и куча черных мерзких либо жирных мукакэ,
ГТА уже давно не гта (Им приходится идти за повесткой или их отменят)там сейчас повесток будет тонна, и не будет того юмора, что в старых играх от Rockstar. Ну показали чуток голой кожи, что такого, может это трансгендер, а это не запрещено у них.
Ну хочешь сказать Rockstar не изменилась с юмором со старых своих игр? Что тогда можно было шутуть сейчас нельзя! И давай без оскорблений, а то наверно придётся ещё новый аккаунт создавать.
А ничего что в игре про ограбления одна из гг женщина? Она будет валить мужиков, в том числе спецназ, в том числе в рукопашную... Ну то есть игра изначально повесточная
Капец, уже от женщины гг рвутся. Сук, в серии, где эмигрант из Сербии, нигер с района и реднек из пустыни уничтожают миллионы полицейских в сюжетных миссиях, стали докапываться до рЫализма. Шиза. Признайся уже, ты просто очень хочешь за фембоя поиграть, вот и трясешся)
Уверен если ты узнаешь про существование той же Лары Крофт, которая валит пачками спецназ, у тебя котелок лопнет)
Я хочу за фембоя. Что здесь такого?