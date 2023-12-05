GTA 6 подвергается критике со стороны "чувствительных" геймеров. Люди похоже забыли, что GTA остается GTA

Как и ожидалось, трейлер грядущей игры студии Rockstar Games пользуется большой популярностью. Тем не менее, как оказалось, трейлер пришелся по вкусу далеко не всем, а некоторые, похоже, и вовсе забыли, что такое GTA. В сети появились абсурдные обвинения в адрес как разработчиков, так и самой игры, а некоторые "чувствительные" натуры даже призывают запретить новую часть популярной серии.

В социальной сети X (бывший Twitter) можно встретить посты, призывающие к началу акции #banGTA6. Некоторым пользователям портала не нравится, что в первом трейлере к грядущей игре Rockstar Games показаны обнаженные женщины. Помимо прочего, разработчиков обвиняют в чрезмерной сексуализации, которая, как утверждается, негативно влияет на детей.

По словам одного из пользователей, поддерживающего кампанию #banGTA6, новая часть популярной серии может "ухудшить" психическое здоровье современной молодежи. Как уже говорилось выше, некоторые люди, похоже, забыли, что такое GTA. Rockstar Games всегда ссылалась в своих играх на актуальные тенденции, и GTA 6 не стала исключением.

Пользователи социальной сети X уже добавили контекстную информацию к посту, в котором обвинили разработчиков в том, что их игра окажет негативное влияние на американских детей. При этом отмечается, что все части серии GTA получили от ESRB рейтинг M как игры, предназначенные для взрослой аудитории. Поэтому в случае с GTA 6 трудно ожидать иного развития событий.

Согласно анонсу, GTA 6 выйдет в 2025 году. Грядущий проект студии Rockstar Games появится только на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На данный момент разработчики ни словом не обмолвились о ПК-версии. Так что пользователям ПК остается лишь запастись терпением.