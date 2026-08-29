GTA 6 подверглась резкой критике за анимацию: "Выглядит как бездушная каша, созданная ИИ"

Презентация GTA 6 вызвала огромный интерес, и во многом игроки в восторге от того, что подготовила Rockstar Games. Визуальные эффекты, невероятное количество деталей, анимация персонажей и масштаб мира — всё впечатляет, но один очень короткий фрагмент презентации неожиданно стал предметом широкой критики.
Речь идёт о моменте, когда Джейсон делает сальто и прыгает в воду. Сама сцена длится всего мгновение, но некоторые игроки указали на неестественное движение персонажа. Видео быстро распространилась в социальных сетях, где его сравнивают с другими, гораздо более отполированными фрагментами презентации.
Особенно популярный пост одного пользователя, X, гласит: «Это выглядит как бездушная каша, созданная ИИ, и я даже не пытаюсь быть злым». Пост уже набрал миллионы просмотров, и под ним появилось множество похожих комментариев.
Некоторые даже называют прыжок Джейсона одним из худших моментов всего шоу, и трудно не заметить, что анимация значительно уступает уровню, представленному в других сценах. Многие считают, что Rockstar следует улучшить этот конкретный момент до релиза.
Конечно, важно помнить, что речь идёт об одной анимации из очень длинной презентации, и GTA 6 всё ещё находится в разработке. Это даёт Rockstar время для внесения корректировок, и эти детали ещё можно доработать. Однако, учитывая огромные ожидания и уровень визуального качества, представленный в оставшихся сегментах, даже нескольких секунд спотыкания было достаточно, чтобы вызвать жаркую дискуссию среди игроков.
Этот пост "Выглядит как бездушная каша, созданная ИИ" 😂
И подобная дичь в оф.показах - это ещё отфильтрованный материал, что же там будет в рандоме?)
Анимация и вправду странная, как будто высоты маловато для подобного бэкфлипа, поэтому анимка ускорена, что смотрится нелепо. Но докапываться до подобного в настолько огромной игре просто бредово.