Игроки GTA 6 высоко оценили сюжетную линию Лусии, которая показывает, насколько трудно людям с судимостью вернуться к нормальной жизни. По мнению пользователей, Rockstar удалось достоверно передать проблемы системы, из-за которых бывшие заключённые сталкиваются с препятствиями при попытке найти работу и избежать повторного попадания в преступную среду.
В GTA 6 Джейсон и Лусия занимаются преступлениями, надеясь обеспечить себе финансовую стабильность и создать основу для будущей семьи. Их цель — не столько роскошные автомобили и особняки, сколько возможность жить спокойно и уверенно. При этом Лусия становится движущей силой более рискованных преступлений, хотя в начале игры некоторые пользователи считали её решения слишком опрометчивыми, особенно учитывая недавнее освобождение из тюрьмы.
Однако переписка Лусии с сотрудником службы условно-досрочного освобождения раскрывает причины её поведения. Ей отказали в разрешении устроиться в местный бар, где у неё был знакомый, готовый поручиться за неё. Из-за судимости найти работу оказывается крайне сложно. Одновременно Лусия должна выплачивать назначенные судом сборы, но без заработка не может этого делать. В итоге она попадает в замкнутый круг: отсутствие работы мешает выполнять обязательства, а судимость закрывает доступ к новым возможностям.
Именно эта сюжетная деталь вызвала одобрение игроков. Один из пользователей X, ранее работавший кейс-менеджером в подобной системе, назвал изображённую ситуацию очень близкой к реальности и отметил, что Rockstar хорошо изучила вопрос.
Другой игрок похвалил разработчиков за то, что они показывают, как отчаяние может толкать человека к преступлениям, используя для этого не только сюжет, но и игровые механики. По его мнению, это один из лучших примеров того, как повествование и игровой процесс дополняют друг друга.
Некоторые пользователи также отметили, что история Лусии не выглядит сатирой. По их словам, система нередко лишает бывших заключённых возможностей, необходимых для реабилитации, а затем удивляется тому, что они снова возвращаются к преступной жизни. Судимость может ограничивать доступ не только к работе, но и к жилью, что делает попытки начать всё заново ещё сложнее.
Сценарист Rockstar Games Руперт Хамфрис ранее объяснял, что представление об «американской мечте» постепенно менялось на протяжении серии GTA. Если раньше речь шла о большом успехе и богатстве, то теперь для многих людей мечта стала гораздо скромнее: собственный дом, выплаченные долги и возможность обеспечить семью. Но даже такие цели всё чаще оказываются недостижимыми.
По словам Хамфриса, в GTA 4 разработчики рассказывали историю иммигранта, ставя под сомнение представление об Америке как стране равных возможностей. В GTA 5 этот взгляд стал ещё более циничным. В шестой части Rockstar продолжает исследовать эту тему на фоне огромного разрыва между богатством и амбициями в Южной Флориде.
При этом GTA 6 остаётся художественным произведением и не оправдывает реальные преступления. Игра показывает двух персонажей, оказавшихся в сложных обстоятельствах, и то, как они пытаются справиться с выпавшими им испытаниями.
Сколько можно сосать эту ГТА? Я в неё не играл ещё, она меня уже бесит
Ща бы сопереживать уголовникам, наркоманам, убийцам, ворам и прочим, которые добровольно выбрали такой путь)
Почему я, как обычный человек, без судимости, должен сочувствовать? если есть судимость, значит ты уже не очень хороший человек. Да и не знаю я как в ваших штатах, но я что в прошлой конторе работал с бывшими Сидевшими, что в этой, даже встречал людей, что сидели за **ство. и ничего, работают. При чем от рабочих, до руководителей….
Фанаты как всегда фанаты. Вместо похвал за действительно проработанные нюансы игры натягивается "шедевральность" на все, вне зависимости от реального положения дел.
Если это считают реализмом - то во-первых Лусия получается предельно тупой, находясь на УДО с браслетом и чуть ли не с первого же дня рискуя нарушить условия выхода, причем не по случайности и даже не ради какой-то серьезной цели, а просто развлечения ради - как в драке с летчиками или тем более полете с Джейсоном на самолете, ее присутствие не несло никакого смысла, кроме упрямого "а я так хочу", причем Джейсон этому потакает вместо того, чтобы пояснить, что в этом нет нужды для подобного риска тут же вернуться в тюрьму.
Во-вторых, первый же приезд инспектора по УДО после ее полета должен был закончится поездкой обратно в тюрьму. Инспектора, как и ФСИН в РФ наивностью не страдают, насмотрелись за жизнь самых разных персонажей и точно не проникнулись бы наивным "мы кексом занимались так, что даже браслет посчитал, что мы в небесах парим". Особенно учитывая упомянутое желание вернуть ребенка - мать, которая сразу после выхода нарушает условия УДО, при этом подававшая документы на возвращение родительских прав для инспектора будет выглядеть полной и законченной неисправимой идиоткой.
Реалистичное? В реальности она бы назад отъехала в первый же визит надзирающего офицера.