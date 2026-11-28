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Дени Вильнёв пообещал сохранить классический образ Джеймса Бонда в новом фильме
Шоураннеры "Колец власти" знают, чем закончится сериал, но еще дорабатывают детали сюжета
Для Lollipop Chainsaw RePOP вышло обновление 1.22 с исправлением зависаний и багов
Двойное оплавление: кабель питания GeForce RTX 4090 расплавился со стороны видеокарты и блока питания
Ажиотаж вокруг Final Fantasy 7 Revelation и Kingdom Hearts 4 подстегнул продажи старых игр Square Enix
Геймер обнаружил в Walmart новую GeForce RTX 5060 Ti за $330, тогда как такая же видеокарта стоила $520
Спустя 17 лет энтузиасты разрабатывают сразу три неофициальных ПК-порта GTA: Chinatown Wars
По мнению автора Ori, нейросети и отсутствие самоцензуры помогут конкурентам обойти GTA 5
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Атмосферный образ вампирши Сераны из Skyrim воплотили в реальной жизни
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Косплей Шани из дополнения Каменные сердца к игре Ведьмак 3: Дикая Охота
Групповой косплей Астариона, Лаэзель и Шэдоухарт из игры Baldur's Gate 3
Пока владельцы консолей играют в GTA6, владельцы ПК с комфортом обустраиваются в Зимней Хижине
Lost Judgment получила бета-версию русской нейро-озвучки от Arte AI
Чем российская Crystal of Atlan отличается от глобальной и почему наша версия лучше
Обзор Warhammer Survivors: знакомая формула Vampire Survivors, которой мешают собственные амбиции
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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