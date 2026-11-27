Всего через несколько дней после выхода Grand Theft Auto VI игроки начали экспериментировать с модификациями и читами. На взломанных консолях PS5 уже удалось запустить функциональное чит-меню, а также патч, повышающий частоту кадров до 60 FPS. Энтузиасты продолжают искать новые способы изменить игру, несмотря на усилия Rockstar Games и Take-Two Interactive по борьбе с неофициальными проектами.

Пока моддеры осваивают возможности версии для PS5, в сети также появляются первые результаты работы над неофициальным портом GTA VI на ПК. После утечки сборки для Xbox и исполняемого файла разработчики начали использовать статическую рекомпиляцию и инструменты на основе искусственного интеллекта, чтобы адаптировать игру для Windows.

Некоторые проекты уже заявляют о готовности более чем на 90%. По опубликованным отчётам, в отдельных сборках работают звук и фрагменты сюжетной кампании. На Reddit также появились ролики с демонстрацией версии, приближающейся к играбельному состоянию, хотя она пока требует мощного оборудования и страдает от проблем с производительностью. Кроме того, один из энтузиастов показал экспериментальный мультиплеер, позволяющий подключить второго игрока к текущей сессии.

Rockstar и Take-Two пытаются остановить распространение подобных разработок. Компании уже добились удаления материалов по DMCA, в том числе связанных с проектом Project Leonida на Discord и GitHub. Тем не менее другие команды продолжают работу над собственными версиями и инструментами для модификации игры.